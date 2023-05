Rafael Nadal sigue sin recuperarse de la lesión sufrida en el Australian Open y ha confirmado su ausencia en Roland Garros. El mallorquín no estará presente en el próximo Grand Slam y le ha puesto fecha de vencimiento a su gloriosa carrera como profesional.

Rafael Nadal ha estado fuera de las canchas desde el mes de enero. El español sufre de una lesión en el psoas ilíaco que lo ha mantenido al margen desde inicios de 2023. Su última aparición fue en la segunda ronda del Australian Open, cuando cayó ante Mackenzie McDonald.

Este jueves, Nadal se pronunció en conferencia de prensa desde su academia de Manacor, Mallorca. “La lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como esperábamos. He perdido objetivos por el camino. Roland Garros se hace imposible. No voy a poder estar después de muchos años y con lo que supone esta cita para mí“.

El ganador de 22 Grand Slams ha confirmado que su carrera finalizará en 2024. “Han sido años complicados aunque lo enmascaran las victorias. Hago un punto y a parte. Llegado a este punto, sin estar preparado para poder competir al nivel que necesito. Tengo que poner un punto y aparte a mi carrera deportiva. Voy a intentar regenerar mi cuerpo. No voy a poner una fecha de regreso. Cuando esté preparado, intentará estar. La Copa Davis, a final de año, puede ser un objetivo. E intentar encarar el año que viene con garantías en el que creo que será mi último año“.

Mensaje de Roland Garros para Nadal

Desde la cuenta oficial de Roland Garros en Twitter, la organización del abierto parisino enió un mensaje de apoyo a su máximo campeón. “Te extrañaremos en Roland Garros este año. Cuídate para volver más fuerte a las pistas. Esperamos verte el próximo año en París“.