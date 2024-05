Alejandro Tabilo dio la gran sorpresa del Master 1000 de Roma y, en un partido de colección y absolutamente impecable, eliminó a Novak Djokovic y se instaló en la cuarta ronda del torneo que se disputa en la capital italiana.

El tenista nacional arrancó encendido en el primer set y con dos certeros quiebres manejó de principio a fin la manga, donde se terminó imponiendo por un contundente 6-2 en poco más de 30 minutos.

En el segundo set, Tabilo no bajó la marcha y mantuvo la intensidad, arrancando con un quiebre a su favor. De ahí en más, no soltó la ventaja y aguantó las embestidas del número uno del mundo, quien no pudo hacer mucho más.

Finalmente, el segundo set sería 6-3 a favor del chileno y firmó la gran sorpresa de la jornada. Además, como dato, Novak Djokovic nunca había caído antes de la instancia de cuartos de final en el torneo romano.

Ahora, Alejandro Tabilo tendrá otro duro escollo si se quiere meter en la ronda de los 8 mejores en Roma, donde deberá enfrentar al ruso Karen Khachanov en un compromiso que debería disputarse el día martes.

Alejandro Tabilo escala en el ranking ATP

De momento, Alejandro Tabilo se instala en la posición 29 del ranking de la ATP con la clara opción de seguir escalando en caso de seguir avanzando en el torneo romano.