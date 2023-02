Álex Gárgolas no se rinde. Tras detonar toda una contrversia por supuestamente burlarse de los incendios en el sur de Chile y recibir una ruda arremetida de parte de dos de las principales figuras del género urbano chileno; ahora el productor puertorriqueño de 51 años intentó aclarar lo que había dicho, aunque con un tono desafiante y hasta con amenaza.

¿Cómo respondió el fuego Álex Gárgolas?

El hombre pertenenciente al sello de Bad Bunny Rimas percibió los problemas en que se había metido, y decidió reaccionar ante la descomunal ola de críticas que recibió con un mensaje en formato de imagen que publicó en su Instagram.

"Jamás ningún ser humano se burla de las tragedias. Pero los haters en ves de estar pendiente a eses casos prefieren estar criticando y llevándola como no es con tal de hacer daño", escribió el hombre que se dice "hermano de sangre" con Nicky Jam.

Álex Gárgolas tira desafiante aclaración ante haters chilenos.(Foto: Instagram)

Los trolleos aumentaron y Gárgolas decantó por grabar un video en el que intenta aclarar lo que dijo. No expliques que arruinas dicen, pero allá fue Álex una vez más.

"Les dije a los haters que en vez de estar jodiendo, tienen gente quemándose. Que por eso se están quemando, en vez de estar preocupados. ¿A qué ser humano se le ocurre desearle el mal a un país o una gente? Uno también tiene amigos (en Chile). ¿Ustedes están bien de la cabeza? Ustedes no quieren ni a sus propios artistas", advirtió Gárgolas.

Y continuó: "enfóquense, para que América Latina los quiera. Enfóquense. Después dicen por qué Latinoamérica no los quiere. No se busquen problemas con la gente".

"Mi corazón está con las personas que están sufriendo en estos momentos con Chile, ahí tienen mi ayuda, hablé con dos artistas para ayudar allá, no estén revolcando las cosas enfermizas, no busquen contexto para poner a un país en contra de uno porque no lo van a lograr, yo ya estoy hecho, yo ya no estoy en la música", se jactó.

Al mismo tiempo, volvió a presionar en la herida: "Preocúpense de sus problemas y dejen de estar criticando a los talentos de los países y ustedes creerse que son mejores que todos".

Además, cerró con amenaza: "no voy a emitir más palabras. La próxima voy a los medios de comunicación de Chile, así tenga que llegar al Presidente (Boric) para decirle la clase de personas que son ustedes con los países de América Latina".