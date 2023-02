Álex Gárgolas prácticamente se ha convertido en el principal antagonista del género urbano chileno y ahora se ganó todo el repudio de las principales figuras del movimiento nuevamente, tras burlarse de los incendios en el sur de Chile.

¿Cómo se detonó la nueva polémica con Álex Gárgolas?

Fue en medio de una transmisión en vivo en que el productor puertorriqueño prácticamente explotó, debido a que usuarios chilenos llegaron a trocearlo en masa. Según Gárgolas, esas personas se burlaron de artistas latinos emergentes que mostraban su talento.

"Chile se quedó en el patio, no suenan. En Chile no salen de ahí y nosotros para el mundo. No los hemos visto en ningún premio por ahí, poh", dijo Rafael Alexis Quiles con tintes irónicos.

Así mismo, lanzó: "Resentido, cómo está la gente resentida y sufriendo ahí, que se le está quemando el fuego, poh".

La calentura de Gárgolas no se agotó ahí, posteriormente decidió evidenciar cómo le habían pegado en el suelo, dando a entender que le afectaban los comentarios de los chilenos que llegaban hasta su cuenta con mensajes compartidos a través de sus historias.

"Respeten pa que yo los respete. Mientras los haters de Chile sigan jodiendo con nosotros de que PR ya no existe y que son más que nosotros musicalmente y se enchuleteen, más duro le voy a mandar", advirtió.

Así mismo añadió que "cada vez que hago un live entran a joder, por qué no dicen eso. Mano hay países que entran y hay que respetar. Gente como Colombia, Venezuela, Perú, México, Ecuador y otros y en PR que están en buenas vibras y estos HDPT siguen jodiendo. Por qué eso no lo dicen. Voy a subir las capturas pa que quede su país mal parau por lo que hacen".

Álex Gárgolas se burla de incendios en Chile.(Foto: Instagram)

¿Qué le respondieron los artistas chilenos a Álex Gárgolas?

Así fue como se detonó una iracunda respuesta de parte de los chilenos tanto fanáticos como artistas, quienes empezaron a responderle sin filtro al hombre de 51 años.

Uno de los primeros en reaccionar fue Pablo Chill-E, quien se lanzó con todo en contra del productor del sello de Bad Bunny, Rimas, y le resaltó que "esta hueá ya no tiene nada que ver con la música, con que la gente te tiré la pelá’, con que la gente se burle de ti y te humillen por las redes sociales, eso ya no tiene nada ver".

"Burlarse de la gente y de los incendios, esa hueá ya es maldad. Ojalá Diosito te castigue", recalcó el artista chileno, en una historia que posteriormente Instagram le censuró.

Aunque posteriormente Pablo Chill-E subió otras historias llanado a denunciar la cuenta de Gárgolas, para darle "donde le duele":

En tanto que otro de los que respondió fue el Pailita, quien no contento con recién haber protagonizado una polémica, sacó filo a su lengua para comandar a sus legiones: "Vayan todos a bajarle la cuenta a ese sapo culiao del Gárgolas. ¿Cómo eres tan ahueonao de burlarte de la gente que ha perdido seres queridos, que ha perdido casas? ¿Qué tení en la cabeza tonto culiao?".

"Al final y al cabo nadie te quiere culiao y en otros países tampoco, no sé que tanto decí’ que los artistas te respaldan. Hemos hablado con un montón de artistas de allá que se llevan de pana con nosotros", añadió en su furia.

Ya que había agarrado vuelo, el hombre de Parcera indicó que "esta hueá ya no es sobre la música, esta hueá es que te estás burlando de la gente que lo está pasando mal acá. Tonto culiao, ojalá nunca pises Chile porque nosotros llegamos a estar allá y nos topamos en algún lado te vamos a sacar la conchetumadre".

"Ojalá que los artistas que son de allá que se llevan con nosotros, que ya saben que nosotros no tenemos ningún tipo de diferencia con ellos, nunca hemos dicho que somos más que nadie, hemos trabajado solitos gracias a Dios".

"La industria chilena ha crecido caleta el género, ojalá que no le sigan dando tribuna a ese hueón ni que anden caminando de la mano con el Gárgolas", puntualizó Pailita.

¿Cómo respondió el fuego Álex Gárgolas?

Aparentemente, Gárgolas percibió los problemas en que se había metido, y decidió reaccionar ante la descomunal ola de críticas que recibió con un mensaje en formato de imagen que publicó en su Instagram.

"Jamás ningún ser humano se burla de las tragedias. Pero los haters en ves de estar pendiente a eses casos prefieren estar criticando y llevándola como no es con tal de hacer daño", escribió el hombre que se dice "hermano de sangre" con Nicky Jam.

Pero tal reacción no fue suficiente. Los trofeos aumentaron y Gárgolas decantó por grabar un video en el que intenta aclarar lo que dijo. No expliques que arruinas dicen, pero allá fue Álex una vez más.

"Les dije a los haters que en vez de estar jodiendo, tienen gente quemándose. Que por eso se están quemando, en vez de estar preocupados. ¿A qué ser humano se le ocurre desearle el mal a un país o una gente? Uno también tiene amigos (en Chile). ¿Ustedes están bien de la cabeza? Ustedes no quieren ni a sus propios artistas", advirtió Gárgolas.

Y continuó: "enfóquense, para que América Latina los quiera. Enfóquense. Después dicen por qué Latinoamérica no los quiere. No se busquen problemas con la gente".

"Mi corazón está con las personas que están sufriendo en estos momentos con Chile, ahí tienen mi ayuda, hablé con dos artistas para ayudar allá, no estén revolcando las cosas enfermizas, no busquen contexto para poner a un país en contra de uno porque no lo van a lograr, yo ya estoy hecho, yo ya no estoy en la música", se jactó.

Al mismo tiempo, volvió a presionar en la herida: "Preocúpense de sus problemas y dejen de estar criticando a los talentos de los países y ustedes creerse que son mejores que todos".

Además, cerró con amenaza: "no voy a emitir más palabras. La próxima voy a los medios de comunicación de Chile, así tenga que llegar al Presidente (Boric) para decirle la clase de personas que son ustedes con los países de América Latina".