¡No la cortaron! Amber Heard sigue firme apareciendo en Aquaman and the Lost Kingdom

A pesar de los millones de detractores que cosechó en el mundo por el juicio ante su ex esposo Johnny Depp, Amber Heard se mantiene firme como parte del elenco de Aquaman 2 o Aquaman and the Lost Kingdom.

Muchos creían que la actriz sería reemplazada después de las evidencias que se mostraron en el procedimiento legal y u posterior condena, pero eso nunca llegó a pasar.

Incluso se mencionó en un momento que sería reemplazada por la actriz de Game of Thrones Emilia Clarke, en el rol de la princesa submarina Mera, pero tal recambio tampoco prosperó y Clarke fue a dar a la serie de Marvel Secret Invasion.

¿Cómo se sabe que Amber Heard sigue en el elenco de Aquaman 2?

Resulta que en los últimos días, el primer tráiler de la secuela de Aquaman debutó en el evento de la industria norteamericana CinemaCon, esto en medio de la presentación de Warner Bros.

En el adelanto la Mera de Heard aparece en dos tomas cortas, ambas luchando bajo el agua en esas secuencias. Eso sí, los trascendidos apuntan a que Mera no tiene diálogo en el tráiler.

Todas las especulaciones sobre la eliminación de Heard de The Lost Kingdom se sustentaron en los testimonios que fueron surgiendo a través del juicio por difamación de alto perfil que la involucró a ella y a Depp entre abril y junio de 2022.

Durante el proceso, Heard admitió que su papel en la secuela de Aquaman se acortó drásticamente y afirmó que su papel como Mera era "una versión muy reducida" del personaje de la película original.

"Luché mucho para quedarme en la película, no querían incluirme en la película", aseguró la actriz en ese momento y sugirió que se cortaron las escenas de acción que la involucraban a ella y a otro personaje en particular.

Las imágenes promocionales publicadas de la secuela de Aquaman en CinemaCon sugieren que Mera no es el personaje secundario principal, como ocurrió en la primera película, lo que sería coherente con los comentarios que Heard hizo durante el juicio por difamación.