Es tiempo de recambio en la parrilla de Mega. Este martes debutó la nueva teleserie Como la vida misma, título que llega para suceder el éxito que ha sido La Ley de Baltazar en el horario vespertino de la televisión abierta chilena.

En el primer episodio se mostró el despunte del match en la aplicación de citas entre Soledad (Sigrid Alegría) y Alonso (Diego Muñoz).

A medida que se desarrolló ese primer encuentro, la química entre ambos se hizo evidente en medio de las obligaciones y situaciones varias que viven a diario ambas familias.

¿Cómo le fue en rating a Como la vida misma, de Mega?

La producción dramática partió con buen pie en el debut de su primer episodio, después de que logró posicionarse y liderar la franja horaria de las 20:30 horas.

Así la trama protagonizada por Sigrid Alegría, Ingrid Cruz, Diego Muñoz y Andrés Velasco, entre las 20:33 y las 21:32 horas, obtuvo un rating promedio de 19,6 puntos y peak de 23,1.

En ese mismo periodo de tiempo, la competencia se mostró lejos de siquiera acercase a la marca del canal de Megamedia, con Chilevisión en las 9 unidades, Canal 13 en 6,7 y en tercer lugar TVN con 4,5.

Como la vida misma: Mega cultiva nuevo éxito con apoyo de audiencias.(Foto: Mega)

¿De qué se trata Como la vida misma?

En la trama, dos separados que deciden unir sus vidas en matrimonio, cada uno con sus propios hijos.

La creación de esta nueva familia tendrá que compatibilizar distintas crianzas y costumbres cultivadas previamente.

Con ello, deberán lidiar con los conflictos que vienen de sus trabajos, sus parientes, sus amistades, los ex, las nuevas parejas de los ex... ¡Todo para que su relación no sucumba ante la vida misma!

Como la vida misma: Mega cultiva nuevo éxito con apoyo de audiencias.(Foto: Mega)

¿Cómo reaccionó el público ante el estreno de Como la vida misma?

Las reacciones fueron principalmente positivas, aunque también hubo disidentes en las filas de las audiencias.

Se valoró el humor y algunos de los personajes que se mueven en la trama. Pero, por otro lado, se cuestionó la falta de personajes de la diversidad sexual y un guión que cultiva perfiles desagradables para las figuras más adolescentes.

Estas fueron algunas de las impresiones que cosechó la nueva teleserie de Mega:

Como la vida misma: Mega cultiva nuevo éxito con apoyo de audiencias.(Foto: Twitter)

