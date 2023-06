Xabier Azkargorta desmiente intervención de la ANFP en su salida de La Roja: "No aguanté"

Xabier Azkargorta será el próximo invitado en un nuevo capítulo del programa 45 Minutos Con…, de Mega Plus. Momento en el que se referirá a su abrupta salida de La Roja, desmintiendo la intervención de directivos de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) en la decisión.

El ex director técnico de la Selección Chilena comandó a los jugadores entre 1995 y 1996, hasta que fue repentinamente extirpado del cargo.

Siempre se ha especulado en torno a las razones tras su despedida de la responsabilidad de comandar a los futbolistas, pero ahora El Bigotón rompió el silencio para contar su verdad.

Así, en conversación con Rodrigo Sepúlveda, también entrega detalles sobre sus últimos días a cargo de la Selección Chilena y su visión sobre el futbol chileno, entre otras cosas.

¿Por qué Xabier Azkargorta dejó de dirigir a La Roja?

En el diálogo, Azkargorta resalta que “a pesar de que aún me quedaban partidos por disputar, simplemente consideré todas las posibilidades” .

“Mi salida no ocurrió por decisión de Ricardo Abumohor (expresidente de la ANFP), fue mía. Decidí dar un paso al costado porque no aguanté” , confiesa el ex DT.

En el mismo programa, la antigua figura de la Selección advirtió que si tuviera la posibilidad de decidir nuevamente sobre ese momento, seguiría en la Selección Nacional.

“Hoy mi decisión no sería la misma, seguiría. considero que Chile tiene una Selección bien formada” , reconoció.

El rendimiento de La Roja bajo su mando

Xabier Azkargorta también hizo una evaluación sobre el rendimiento de la Selección en su paso por la jefatura.

“No creo que mi paso por la Selección fue un fracaso, considero que sí lo es aquel que no hace lo que cree que tiene que hacer”, puntualizó.

El capítulo de 45 Minutos Con… en el que fue invitado Xabier Azkargorta se estrena este miércoles 28 de junio a las 21:00 horas, por Mega Plus.