A mediados de abril, Cris MJ se zambulló en una polémica al exhibir un arma en plena transmisión en vivo por redes sociales, después de que se enfureció porque un empresario denunció sus malos comportamientos además de ciertas exigencias y altos cobros por uno de sus espectáculos.

El incidente provocó la denuncia de un diputado ante la Justicia y que el Ministerio Público iniciara una investigación de oficio por los delitos de delito de amenazas y porte de arma de fuego en contra del cantante urbano.

El asunto llevó a que la Brigada de Investigación Criminal de Iquique de la PDI ubicara a Cris MJ, cuyo nombre real es Cristopher Álvarez, y le incautara un pistola airsoft al intérprete.

¿Qué dijo Cris MJ al pedir disculpas por exhibir un arma en Instagram?

Durante el fin de semana, el cantante urbano publicó un extenso mensaje a propósito de la polémica en la que se vio involucrado y que lo tiene en la mira de la Justicia chilena.

"Les pido disculpas a todas las personas que piensan que uno es el peor ser humano del mundo", partió diciendo en el mensaje.

Luego estableció: "primero que nada, si yo dijera la verdad de todo lo que me ha pasado, ustedes me entenderían. Pero, ¿por qué no lo he hecho? Porque ya me aburrí de exprimirme por los live".

"A veces uno se siente persona como todos y actuamos así. Quizás la fama nos cambia, pero el que es fuerte se mantiene como siempre", advirtió de paso.

Luego, lamentó que "cuantas noches no estuve llorando en La Serena, rezándole a Diosito que me cumpliera el sueño. Lo único que pensaba era en dinero, porque quería tener a mi mamá y papá bien. Gracias a Dios hoy en día no les falta nada".

"Pero aquí estoy yo, luchando conmigo mismo. Solo diré: el tiempo me dará la razón. Si fuese tan penca y malo, no estaría donde estoy", le recalcó a sus detractores.

Antes de finalizar el mensaje, Cris planteó: "énfasis. Que si te ven triste, se aprovechan. Denme par de meses y volveré a brillar como antes".