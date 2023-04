Todo un revuelo causó Cris MJ al exhibir un arma en plena transmisión en vivo por redes sociales, al responder a un productor que lo había contratado para un show el fin de semana. El cantante urbano se enfureció luego de que el empresario denunciara sus malos comportamientos además de ciertas exigencias y sus altos cobros por el espectáculo.

¿Qué pasó con Cris MJ?

A través de un post en Facebook titulado como "El peor negocio de mi vida", el productor Francisco Lincheo Torrejón, responsable de un evento que incluía en su parrilla al artista y que se realizó en Casa del Deportista de Iquique, dio rienda suelta a su molestia explicando lo que había sucedido.

"El cantante Cris MJ me cobro 30 millones. Le pague 17 millones y un cheque de 13 millones

fui con mi socio a rogarle q se bajara un poco y no quiso, que a él le daba lo mismo. Le dijimos q en venta de entradas no pasamos los 9 millones de pesos y nada", explicó.

Así mismo, indicó que "no quería salir a cantar y me obligo a regalar entradas porq si la gente no llenaba la cancha tampoco iba a salir".

Lincheo también indicó en la misma publicación: "les pido perdon a todos los q compraron entradas al precio real, pero tuve q regalar porq si no el niño no saldria a cantar y eso para mi hubiera sido peor ya q me demandarían por todos lados".

El problema no sólo eso, ya que Lincheo apuntó que "en pasajes en avion , arriendo de vehículos, hotel gavina para los 20 q llegaron con el cantante, guardias arriendo de coliseo, gente marqueting, productora de eventos me salio 23 millones más".

"A mi gente de Iquique les pagare a todos esta semana y muchas gracias a todos por bajarse honorarios, se dieron cuenta q fracasé y fueron conscientes, esta semana sacare otro crédito para cumplir con todos", alertó al resto de sus colaboradores.

En el mensaje de Facebook, Lincheo aportó cómo le afectó el asunto en su lado personal: "estoy destrozado, pero son aprendizajes de la vida, y se que Dios me triplicara lo perdido porq soy honesto y buena persona".

"Muchas gracias a mi familia, mi mujer y mis hijos se pasaron, mis amigos de verdad q me apoyaron y ya saldré nuevamente adelante", terminó el productor, con una nota positiva.

La polémica de Cris MJ que lo tiene en la mira de la Justicia.(Foto: Twitter)

¿Cómo reaccionó Cris MJ ante la denuncia?

Tras conocerse la denuncia, Cris MJ se puso frente a la cámara de su teléfono lanzando una serie de insultos en contra de Lincheo, mientras exhibía un arma en su mano.

"Giles conchetumadres", "andan hablando puras weas" y "giles culiaos", fueron parte de los epítetos lanzados durante el live de Instagram.

"Agradezcan que te hice el evento culiao, sino me hubiera ido pa' España hace cualquier día", advierte el cantante urbano.

Y añadió que "los pasamos por el ñato, por donde sea".

Denuncia de parlamentario

Con la polémica en marcha y en ascenso, el diputado Andrés Celis (RN) se dispuso a estampar una denuncia ante la Fiscalía Nacional por la ley de porte de armas.

"Que más evidente que esto, el clima de impunidad, amenazas con un arma en redes sociales, esto a propósito de un evento en Iquique, del pasado 14 de abril, él recibió críticas, finalmente este evento no resultó cómo él esperaba, y de esta manera le responde a la productora", advirtió el parlamentario en conversación con el matinal Tu Día.

La Justicia investiga al cantante

Por su lado, el fiscal jefe de #Iquique, Eduardo Ríos, confirmó este lunes que el Ministerio Público dio inicio una investigación de oficio en contra de Cris MJ.

"Un cantante urbano, un artista urbano, de nombre Cris MJ habría estado exhibiendo a través de un video, en un live, aparentemente un arma de fuego y eventualmente efectuando amenazas a quien habría estado encargado de un show que tuvo lugar el día 14 de abril del año 2023", partió explicando Ríos.

Y añadió que "frente a ese evento que detectamos en redes sociales, hemos decidido iniciar de oficio una causa, una investigación, por el delito de amenazas y porte de arma de fuego, lo cual está a cargo de la Policía de Investigaciones".

"Se está efectuando la denuncia directa del afectado, el productor de este show, quien está presentando antecedentes acerca de lo ocurrido y ya estamos adelantando diligencias en las próximas horas", puntualizó.