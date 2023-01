Ex lector de noticias, también repasó a dos ex compañeros del departamento de prensa de TVN.

Siempre directo, sagaz y sin titubeos, Eduardo Cruz Johnson reapareció en la televisión y estuvo de invitado este lunes en el programa Juego Textual de Canal 13 y se sometió a las consultas del animador Sergio Lagos y de todas las panelistas del espacio.

En la ocasión, debutó una nueva sección que llevaba por nombre "¿Con quién te quedas?" y consistía en dar dos alternativas y el invitado debía optar por una sola y por cierto, con algún breve argumento.

La primera consulta fue al hueso y el bronceado comunicador debía elegir entre dos grandes animadores de la televisión chilena en su historia, César Antonio Santis o Antonio Vodanovic. Cruz Johnson de manera directa y segura respondió que el ex animador de Martes 13 era el mejor.

"César Antonio Santis, sin duda, porque yo creo que es el mejor comunicador en la historia de Chile", justificó Eduardo y sobre la misma le preguntaron las razones que tenía por no elegir a Vodanovic y si habían trabajado juntos a lo que él respondió que "trataba de imitar a Santis, pero nunca lo pudo alcanzar", así de categórico.

Además, entregó otro argumento y que habla de la solidez que tenía Santis para ser el más grande. "Tenía estampa que es lo principal. Un gallo que se paraba a hablar con el público y era grandioso. Le tengo mucho cariño a César", comentó.

Pero, no todo quedó ahí y sobre la misma en otra elección, le preguntaron si el mismo animador o Mauricio Bustamante, otrora figura de prensa de TVN a lo que Cruz Johnson volvió a recalcar que para él "César Antonio Santis, pero lejos" enfatizó. Pero como había que contrapreguntar, la consulta era si había trabajado con él y por qué no lo elegía, a lo que contestó con un "sí, (pero) sin comentarios", ¿Profesionalmente o como compañero' "Ambas. Si no está presente no voy a hablar de él", sentenció.

Cruz Johnson repasó a Vodanovic, Mauricio Bustamante, Bernado de La Maza y a Amaro Gómez Pablos (Captura Canal 13)

En esa misma línea, también tuvo que decidir entre el propio Santis y Bernardo de La Maza, quién también fue lector de 24 Horas, "lejos, lejos...César Antonio Santis y no voy a hablar de él si no está presente. Los vi en actos impropios, esto es solo relación de trabajo ¿Celo profesional? no, para nada", cerró.

Otro que tampoco tiene la venia de Cruz Johnson, es Amaro Gómez Pablos, a quien le indicó que quizás detrás de las pantallas capaz que sea simpático.