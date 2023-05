Guardianes de la Galaxia, Vol.3 llega finalmente esta semana a los cines, para contar la que sería la historia definitiva para el equipo espacial en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Y James Gunn tiene de vuelta a su disposición a gran parte del elenco que lo ha acompañado desde el principio, además de quienes se han ido sumando a la improbable familia.

Ahora revisamos quién es quién en el reparto de la tercera entrega de los Guardianes de la Galaxia.

¿Qué actores están en el elenco de Guardianes de la Galaxia, Vol. 3?

Obviamente, el reparto vuelve con sus principales rostros a la cabeza. Chris Pratt como Peter Quill/Star-Lord, Zoe Saldana esta vez como la Gamora alternativa y con mal humor, Dave Bautista interpretando al Drax de siempre, Karen Gillan retoma el papel de Nebula, mientras que Pom Klementieff hace lo propio con Mantis. En tanto, Vin Diesel sigue como la voz de Groot y Bradley Cooper en la voz de un Rocket adulto, porque también veremos a una versión joven del mapache espacial.

Sean Gunn vuelve a ser Kraglin. Pero, para quienes no saben, el hermano del director también es el responsable de interpretar a Rocket en el set, para interactuar con el resto de los actores.

Entre las novedades está la incorporación del Chukwudi Iwuji como el villano The High Evolutionary, mientras que Will Poulter traerá a la vida al icónico personaje de Adam Warlock en el cine y Maria Bakalova se convertirá en Cosmo the Spacedog.

Curiosamente, un rostro que vuelve y que no se veía hace rato es Elizabeth Debicki, quien interpreta a Ayesha, la Suma Sacerdotisa de los Soberanos, quien en un inicio contrató a los Guardianes de la Galaxia para que protegieran las Baterías Anulax del Abilisk, pero más tarde se enemistó con ellos, como resultado del robo de Rocket a su gente.

Sylvester Stallone también vuelve como Stakar Ogord y Daniela Melchior, quien colaboró con Gunn interpretando a Ratcatcher 2 en The Suicide Squad, aparece en el reparto pero no se ha confirmado su personaje.

James Gunn es nuevamente el escritor y director de la película. En tanto que Kevin Feige produce con Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Nikolas Korda, Sara Smith y Simon Hatt como productores ejecutivos.

¿Cuál es la trama de Guardianes de la Galaxia 3?

En la tercera entrega y final de la franquicia del equipo espacial, la querida banda instalándose en Knowhere. Pero sus vidas no tardan en verse alteradas por los ecos del turbulento pasado de Rocket.

Peter Quill, aún conmocionado por la pérdida de Gamora, debe reunir a su equipo en una peligrosa misión para salvar la vida de Rocket, una misión que, si no se completa con éxito, podría muy posiblemente conducir al final de los Guardianes tal y como los conocemos.

¿Cuándo sale la 3ra película de los Guardianes de la Galaxia?

Lo nuevo de Marvel Studios tiene fijado su debut en cines para el próximo 4 de mayo, tanto en Chile como en el resto de los países de Latinoamérica.

Aunque habrá funciones de pre-estreno a partir de un día antes de esa fecha, o sea desde el 3 de mayo.

En tanto, la preventa ya está activa y se pueden adquirir entradas de manera remota y presencial.