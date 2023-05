Guardianes de la Galaxia, Vol. 3 finalmente llega a la cartelera de Chile y Latinoamérica y tal como se acostumbran con las películas de Marvel, y ésta no es la excepción, debutará con escenas post créditos.

Pero no es una gran novedad, porque el mismo director James Gunn había confirmado que el material extra estaba y que no sería precisamente para darle continuidad a la franquicia, sino que para rematar un par de chistes internos de la misma historia.

--- Alerta de SPOILERS: Si no has visto Guardianes de la Galaxia, Vol. 3 y no quieres conocer detalles de la trama, deja de leer este artículo aquí. ---

¿Cuántas escenas post créditos hay en Guardianes de la Galaxia 3?

Después de haber visto la película, en BolaVip Chile podemos confirmar que la entrega cuenta con DOS escenas post créditos.

Sí, tal como lo había confirmado el director James Gunn previamente respondiéndole a un seguidor en su Instagram: "No hay una escena post créditos. Hay dos", dijo en ese momento.

¿Cuántas escenas post créditos hay en Guardianes de la Galaxia 3? (Foto: Instagram)

Uno de los pasajes es más bien un cierre con nudo bien apretado para lo que postula el final de la película. Mientras que la otra plantea un vistazo a la decisión que toma uno de los guardianes en particular para sellar su arco, y viene con una graciosa referencia a otra de las producciones del MCU.

¿De qué se tratan y qué significan las escenas post créditos de Guardianes de la Galaxia, Vol. 3?

Al momento de concluir la película, los Guardianes de la Galaxia concluyen su ciclo mayormente dispersados por todo el universo.

Rocket Racoon (Bradley Cooper) es asignado como el nuevo capitán y líder del equipo. Peter (Chris Pratt) parte rumbo a la Tierra buscando reencontrarse con la familia que le quedaba y que perdió en el momento de su abducción; Mantis (Pom Klementieff) se va en busca de un significado para su vida; Nébula (Karen Gillan) y Drax (Dave Bautista) se quedan como responsables de la la nueva sociedad en Knowhere y la nueva Gamora (Zoe Saldaña) decide volver a reunirse con los Devastadores, quienes siguen siendo encabezados por Stakar Ogord (Sylvester Stallone), reconociéndola como su verdadera familia.

Así, la primera escena post-créditos conduce al público a la primera nueva aventura de los reformados Guardianes de la Galaxia, ahora liderados por Rocket Raccoon con Groot (Vin Diesel) a su lado, como únicos miembros "originales" del equipo espacial.

Las nuevas adiciones son Kraglin (Sean Gunn) y Cosmo (Maria Bakalova), además de Adam Warlock (Will Poulter), su mascota Blurp y una joven Phyla-Vell (Kai Zen), superheroína que se suma al MCU, pero con un punto de origen no muy claramente establecido para aparecer en estos breves minutos.

La escena es el indicio de que el equipo sigue vivo aunque con una nueva formación y en su primera misión acuden a proteger a una sociedad alienígena que está a punto de ser masacrada por una raza de alimañas con pinta de zorros, que los arremeterán de frente y a toda velocidad.

La escena culmina justo en el momento en que los guardianes dejan de lado su discusión sobre sus canciones favoritas, justo cuando Rocket elige como su preferida Come and Get Your Love, de Redbone, la misma que bailó Peter Quill en el inicio de la saga, en la primera película. Entonces, se disponen a la batalla y van al encuentro de los invasores.

¿Cuántas escenas post créditos hay en Guardianes de la Galaxia 3? (Foto: Marvel)

En tanto, la segunda escena post créditos da un último vistazo al reencuentro de Peter Quill con su abuelo de 90 años, con quien ahora comparte su hogar. Así se adentran en una vida común y corriente, rutinaria para la vida del ex guardián.

Ambos están sentados en una mesa, compartiendo el desayuno y hablan de la responsabilidad de cortar el césped. Al mismo tiempo, en el periódico que lee el abuelo se ve un titular sobre el extraño testimonio de Kevin Bacon, el actor que afirma haber sido abducido por alienígenas, en una referencia directa al especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia que se estrenó en Disney+.

Tras esto, corte a negro y llega el alentador mensaje que cierra definitivamente la película: "Star Lord regresará".

Ambas escenas dejan abierta la puerta para que se concrete tanto el retorno de los Guardianes de la Galaxia con su nueva formación, como el de Star-Lord en solitario, dentro del MCU. Ahora, cuándo, dónde y cómo se podría concretar tal regreso... Eso está por verse.