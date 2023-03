Cinco trabajos, cinco impresionantes propuestas musicales para alabadas películas. El material es realmente impresionante y combinado con las imágenes es inolvidable. Aquí te contamos cuáles son las nominadas a Mejor Banda Sonora de los Oscar 2023. Y también las puedes escuchar.

Hay conocidos de la premiación como John Williams, quien ha ganado en cinco ocasiones y cuenta 53 nominaciones previas; también Carter Burwell, quien ha estado anteriormente nominado por sus trabajos para Carol y Three Billboards Outside Ebbing, Missouri; además de Justin Hurwitz, quien se quedó con dos Oscar por su trabajo en La La Land y quien ahora está nominado por su nueva colaboración con el director Damien Chazelle para Babylon.

Pero también aparece Volker Bertelmann, quien ya se ganó el BAFTA a la mejor banda sonora, por eso mismo trabajo para All Quiet on the Western Front que lo tiene ahora como postulante a un premio de la Academia.

Mientras que las postulaciones las cierra el grupo de electrónica experimental y post-rock Son Lux, por su descomunales creaciones para armonizar el trabajo de los directores Daniels para Everything Everywherer All at Once.

¿Cuáles son las nominadas a Mejor Banda Sonora de los Oscar 2023?

All Quiet on the Western Front - Volker Bertelmann

Babylon - Justin Hurwitz

The Banshees of Inisherin - Carter Burwell

Everything Everywhere All at Once - Son Lux