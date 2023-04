Un nuevo Star Wars Day se vivirá en los próximos días y los festejos vienen cargados de nuevos estrenos, anuncios y merchandising de la saga, para el deleite de los fanáticos.

¿Cuándo es el Star Was Day?

Como ocurre cada año, el evento se celebra el 4 de mayo, a propósito de la similitud fonética de la fecha en inglés con la clásica frase que ocupan los personajes de la saga "May the Force e with you".

De ahí que el lema del Star Wars Day sea: May the 4th be with you.

¿Qué estrenos de Star Wars habrá en Disney+?

Star Wars: Aventuras de Jóvenes Jedi

Llegará al servicio de streaming como la primera serie animada de Star Wars para preescolares, que introduce a los más pequeños y pequeñas a esta emocionante saga. Sigue a un grupo de jóvenes Jedi mientras estudian los caminos de la Fuerza, exploran la Galaxia, ayudan a la ciudadanía y a las criaturas en la adversidad, mientras aprenden valiosas habilidades necesarias para convertirse en Jedi.

Star Wars: Visions

Verá estrenada su segunda temporada en la plataforma, contando con nueve cortos de nueve estudios de alrededor del mundo -incluyendo el chileno Punk Robot- en los que se podrán observar estilos de animación únicos de varios países y culturas, dejando ver la visión de cada cineasta sobre la galaxia de Star Wars.

The Mandalorian

Disney+ ya tiene las tres temporada completas de la primera serie original de acción real de Lucasfilm que sigue a El Mandaloriano (Pedro Pascal) y Grogu en su recorrido por la galaxia, en la era posterior a la caída del Imperio Galáctico.

A eso se suma, el catálogo completo de contenidos de Star Wars para que los seguidores de la saga puedan volver a disfrutar de sus películas y series favoritas, desde STAR WARS: UNA NUEVA ESPERANZA de 1977 hasta los recientes hits Andor y Obi-Wan Kenobi.

¡Se acerca un nuevo Star Wars Day! (Foto: Disney)

Disney Channel, Disney Junior y Radio Disney se suman al festejo

Disney Channel emitirá episodios temáticos como el de Star Wars de Magic Bake Off donde los pasteles galácticos son el centro de atención, el especial Phineas y Ferb: Star Wars y un Sabatón temático todo el mes con episodios de Star Wars Rebels.

En tanto, Disney Junior emitirá episodios de series y cortos temáticos de Galactic Pals.

A todo eso se sumará que el 4 de mayo se estrena el podcast May The 4th: Nuestra historia de Star Wars, en las plataformas de Radio Disney para todo Latinoamérica. El material inédito está enfocado en historias de personas a las que Star Wars marcó a lo largo de su vida, incorporando entrevistas a fans de la saga en distintas partes del continente.

¡Se acerca un nuevo Star Wars Day! (Foto: Disney)

Coleccionables de una galaxia muy, muy lejana

Para el Star Wars Day los fanáticos también podrán adquirir nuevos productos coleccionables que estarán disponibles en tiendas físicas como digitales de todos los países.

Así podrán encontrar juguetes, indumentaria, productos para el hogar, belleza, cuidado personal, mascotas, accesorios, artículos escolares y más, inspirados en la saga.

La gran novedad en esta oportunidad es el casco electrónico Fan Star Wars Black Series Mandaloriano, que puedes ver a continuación:

¡Se acerca un nuevo Star Wars Day! (Foto: Disney)

¡Al fin! El lanzamiento de Star Wars Jedi: Survivor

La secuela de Star Wars Jedi: Fallen Order estará disponible en toda la región en formato físico y digital a partir del 28 de abril para PlayStation5, Xbox y PC.

El nuevo título se adentra en la historia de Cal Kesti que continúa con una nueva aventura épica que lo llevará a nuevas fronteras en una lucha por proteger a la galaxia y evitar que caiga en la oscuridad.