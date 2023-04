Crunchyroll ha estado incorporando múltiples películas a su catado en el último tiempo, y ahora un esperado título también llegará al servicio online especializado en animé. Se trata de A Todos los que he Amado Antes (To Every You I've Loved Before), uno de los flamantes estrenos que tiene preparado la plataforma para este mes.

Con esta iniciativa del servicio está dando la posibilidad a los fanáticos de ver películas nunca han estado disponibles para streaming fuera de Japón.

Además, de otros títulos populares que fueron estrenados en los meses previos de 2023 y ya están disponibles para ser revisados como JUJUTSU KAISEN 0, Akira, your name, Wolf Children, The Girl Who Leapt Through Time, The Boy and the Beast y Afro Samurai: Resurrection, entre otros.

¿Cuándo se estrena A Todos los que he Amado Antes online?

Según lo establecido por Crunchyroll, To Every You I've Loved Before está disponible en su plataforma desde el 20 de abril.

La película ingresó al catálogo con otras como That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Scarlet Bond y To Me, The One Who Loved You. Las que se complementarán con los otros títulos que debutarán online este 27 de abril: The Quintessential Quintuplets Movie y Mobile Suit Gundam Cucuruz Doan's Island.

¿De qué se trata A Todos los que he Amado Antes?

Mientras lucha por hacer amigos después del divorcio de sus padres, Koyomi Takasaki conoce a Kazune Takigawa, pero aparentemente ya lo han hecho.

Kazune revela que ella es de World Line 85, un universo alternativo en el que ella y Araragi son amantes. Pero en una realidad donde moverse entre dimensiones es natural, ¿podría ser Koyomi el de otro mundo?