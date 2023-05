Esta no se veía venir después de las lapidarias críticas que tuvo la película original. Pero aquí la masividad y la taquilla pueden más, y el estreno de Meg 2: The Trench o Megalodón 2: El Gran Abismo es inminente en la cartelera cinematográfica de este año.

Jason Statham nuevamente se sumó al elenco para encabezar la acción y enfrentarse al tiburón prehistórico, aunque ahora las secuencias se vuelven aún más temerarias, alucinantes y derechamente dementes, ante el monstruoso enemigo submarino.

Y quien se encarga de mover los hilos es el director Ben Wheatley, a quien se le conoce por las elogiadas Free Fire, Kill List y High-Rise. Aunque también fue el responsable del remake de Rebeca, el thriller donde se tomó de la mano con Netflix y que fue protagonizado por Lily James y Armie Hammer, en una de sus últimas apariciones en pantalla tras las acusaciones de canibalismo en contra del actor.

Wheatley tiene ahora la responsabilidad de ensalzar las posibilidades que le ofrece una película con un monstruo prehistórico, al mismo tiempo que experimenta con tintes de comedia que hasta ahora han eludido su filmografía. Esto al menos para seguir la línea de lo que fue la película anterior de 2018.

¿Cuál es la historia de Megalodón 2?

Un equipo de investigación inicia una misión que va a explorar las profundidades más abismales del mar. Pero su viaje se convierte en caos cuando un malévolo operativo minero amenaza su misión y los obliga a librar una batalla de alto riesgo por la supervivencia.

Enfrentados a colosales Megalodones y a implacables saqueadores medioambientales, los héroes deben correr más rápido, ser más astutos y nadar a mayor velocidad que sus despiadados depredadores en una trepidante carrera contra el tiempo.

Revisa el trailer de Megalodón 2: El Gran Abismo

¿Cuándo se estrena Megalodón 2?

Warner Bros Pictures confirmó que distribuirá Megalodón 2: El Gran Abismo para Chile y Latinoamérica, fijando el estreno de la película para el próximo 3 de agosto.

¿Quién está en el elenco de Megalodón 2?

El ícono moderno de la acción Jason Statham encabeza el elenco de Meg 2: The Trench, en conjunto con el destacado actor marcial de origen chino Wu Jing.

Pero ellos no están solos, porque en este viaje también los acompañan Sophia Cai (The Meg), Page Kennedy (The Meg), Sergio Peris-Mencheta (Rambo: Last Blood), Skyler Samuels (The Gifted), y Cliff Curtis (Avatar: The Way of Water).