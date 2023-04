Crunchyroll no para y esta semana cargó múltiples películas en su ya nutrido catálogo de animé. Y, sin duda, uno de las apuesta más esperadas por los fanáticos es The Quintessential Quintuplets Movie, la que ahora se puede disfrutar en streaming en la comodidad del hogar.

La película recientemente estuvo en los cines locales, así que si alguien no alcanzó a verla, esta es su oportunidad de revisarla.

Al mismo tiempo, se puede tentar con alguno de los otros títulos que ya están en la plataforma, como JUJUTSU KAISEN 0, Akira, your name, Wolf Children, The Girl Who Leapt Through Time, The Boy and the Beast y Afro Samurai: Resurrection, entre otros favoritos.

¿Cuándo se estrena The Quintessential Quintuplets Movie online?

Según confirmó esta misma semana Crunchyroll, la esperada película animé está disponible en su plataforma desde este jueves 27 de abril.

La película ingresó al catálogo con otras como Mobile Suit Gundam Cucuruz Doan's Island, That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Scarlet Bond, To Every You I've Loved Before y To Me, The One Who Loved You.

¿De qué se trata The Quintessential Quintuplets Movie online?

Cuando cinco hermosas jóvenes que detestan estudiar contratan a Futaro como tutor a tiempo parcial, él guía no solo su educación sino también sus corazones.

El tiempo dedicado los ha acercado a todos, con sentimientos creciendo dentro de las chicas y Futaro. A medida que terminan su tercer año de secundaria y se acerca su último festival escolar, se fijan en lo que sigue. ¿Hay futuro con una de ellas y Futaro?

La película está dirigida por Masato Jinbo y fue producida por Bibury Animation Studios.