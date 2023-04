Polémicas más, polémicas menos. Daniela Castro igualmente se mantiene firme en redes sociales junto a su séquito de guapirulos, como le dice a sus seguidores. Pero ahora, uno de los usuarios le lanzó un insólito cuestionamiento a su cuerpo, específicamente, por sus pechugas.

¿Cómo reaccionó Dani Castro ante el cuestionamiento a sus "pechugas"?

Fue a través de las historias de su Instagram que la ex MasterChef se volcó a responder la interrogante, siempre fiel su sincero comportamiento y forma de abordar las más diversas situaciones que ha protagonizado.

Esto, después de que al abrir su caja de preguntas, alguien le lanzó: "¿Nunca has pensado ponerte pechugas?".

"Yo no lo he pensado", partió respondiendo. "¿Tú has pensando sobre mi cuerpo? Onda, ‘debería ponerse pechugas'".

Además, aclaró que "pienso más en cuáles serán mis proyectos, hacia donde quiero avanzar o en cómo llevar mi vida de forma más saludable, en vez de las pechugas... No sé... O quizás pienso en chistes fomes antes que las pechugas".

"Igual brígido que alguien piense en algo mío que ni yo pienso", continuó la ex MasterChef.

Dani Castro reacciona ante insólito cuestionamiento a su cuerpo.(Foto: Instagram)

Aprovechando la instancia, reaccionó a otro comentario que le llegó de sus seguidores y que apuntaba: "me encanta cómo normalizas y educas a tus seguidoras respecto de las emociones".

Sobre eso, Castro estableció que "me gusta compartir lo que he vivido y lo que he aprendido con mis experiencias en la vida, quizás le sirve a alguien".

"Amo mostrarme como soy, nunca he tenido miedo de mostrarme tal cual, aunque a veces he sido criticada o me ha salido el tiro por la culata por lo mismo, siempre he tomado la decisión de mostrarme tal cual soy en redes sociales".

"Ser fiel a mi misma y ser consecuente con quien quiero ser, algo que me recuerdo diariamente ya que en este medio es fácil tomar actitudes o comportarse de una manera que quizás 'vende más'".

Antes de cerrar, Daniela apuntó: "pero todo caduca así que prefiero ser tal cual y no engañarlas porque sería engañarme a mí".