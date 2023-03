Tras la controversia levantada por Anto Larraín, tras criticar sin siquiera ver la película La Ballena, con el ganador del Oscar Brendan Fraser, Dani Castro evidenció su rencor por conflictos pasados y se aprovechó de la polémica para criticarla cuando la activista body positive ya estaba en el suelo.

Pero ¿dónde nació la mala onda entre ambas figuras públicas? Fue un roce de dichos cruzados hace dos años lo que detonó todo.

¿Por qué a Dani Castro le cae mal Anto Larraín?

La ganadora de la primera temporada de Masterchef Chile se convirtió en blanco de críticas de la activista, después de lanzar un duro cuestionamiento al movimiento Body Positive.

"Me cuesta querer mis kilos subidos en pandemia. No les pido que me digan que me veo bien ni nada. Sólo les comparto que a mi me ha costado ene acostumbrarme a 5 kg demás (aunque no haya subido de talla) sólo les cuento mi experiencia", escribió Daniela a principios de enero de 2021.

A esto sumó que "esto jamás será una comparación con otros cuerpos. Es sólo entender que cada una tiene su vida y su relación con su cuerpo y no que meterse en eso".

Y tal como se detonó ahora la polémica por La Ballena, fueron los usuarios quienes en ese momento le llevaron la inquietud hacia la activista, a quien le consultaron su opinión.

"No la vayan a atacar o descalificarla. No aporta en nada. Pueden hacerle críticas constructivas o llamarle la atención, por estar haciendo este tipo de mensajes irresponsables, sí. Pero descalificarla, insultarla, no ayuda en nada", fue la primera reacción de la influencer.

"Nadie sabe lo que está viviendo cada persona con su cuerpo, cuál es la relación que tiene con la comida, etc. También ojo ahí. Ella es una persona que constantemente ha demostrado, no sólo ahora, sino que también con anterioridad, que no está conforme con su cuerpo".

"Que cuida todo lo que come, que hace muchísimo deporte, y aún así subió cinco kilos en cuarentena, eso la tiene angustiada, siente que no merece ni regalonearse, ni quererse porque siente culpa al respecto", cuestionó Larraín más tarde.

Y así fue cómo se fundó la enemistad entre las influencers.