Como la vida misma se llama la nueva teleserie de Mega, una apuesta que juega entre lo dramático y la comedia, para abordar las vivencias cotidianas de una pareja de divorciados que encuentra el amor, incluyendo todas las experiencias y complicaciones que esto implica.

La apuesta de la señal privada debutó este martes, coqueteando con positivos resultados de audiencias, además de llamar la atención de las redes sociales, donde las opiniones se dividieron, aunque se inclinaron mayormente por valorar la propuesta.

Se trata de una idea original concebida por Marcelo Castañon y Valentina Pollarolo, quienes desarrollaron y escribieron el guión en conjunto a Sergio Díaz y Hermann Heim. La producción cuenta con la dirección de Felipe Arratia, quien anteriormente se hizo cargo de otros éxitos de Mega como Papá a la Deriva, Ámbar y Verdades Ocultas.

¿De qué se trata Como la vida misma?

En la trama, dos separados que deciden unir sus vidas en matrimonio, cada uno con sus propios hijos.

La creación de esta nueva familia tendrá que compatibilizar distintas crianzas y costumbres cultivadas previamente.

Con ello, deberán lidiar con los conflictos que vienen de sus trabajos, sus parientes, sus amistades, los ex, las nuevas parejas de los ex... ¡Todo para que su relación no sucumba ante la vida misma!

En el primer episodio se mostró el despunte del match en la aplicación de citas entre Soledad (Sigrid Alegría) y Alonso (Diego Muñoz).

A medida que se desarrolló ese primer encuentro, la química entre ambos se hizo evidente en medio de las obligaciones y situaciones varias que viven a diario ambas familias.