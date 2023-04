Evil Dead, la icónica saga de horror creada por Sam Raimi en los 80's, sigue más viva que nunca, con una quinta entrega llegando a los cines esta misma semana, con todo el nivel de locura, demencia y gore que eso significa.

Pero la historia ahora tiene un nuevo viraje, porque cambia los escenarios y los vínculos entre los protagonistas, lo que hace que la trama sólo logre un mayor potencial.

¿De qué se trata Evil Dead Rise?

El Despertar es la historia de dos hermanas separadas cuyo reencuentro se ve interrumpido por el surgimiento de demonios poseedores de carne.

La manifestaciones terminarán empujándolos a una batalla por la supervivencia mientras se enfrentan a la versión de familia más aterradora que se pueda imaginar.

La trama está protagonizada por Alyssa Sutherland, Lily Sullivan, Morgan Davies, Nell Fisher y Gabrielle Echols, mientras que la dirección está a cargo de Lee Cronin (The Home in the Ground, 2019).

¿Cuándo llega Evil Dead Rise a los cines?

El retorno de los espíritus malignos a los cines de Chile y Latinoamérica está pactado para el jueves 20 de abril.

Warner Bros. dispuso el debut con copias dobladas y subtituladas.