Una de las sagas de horror con mejor reputación entre los fans del género sin duda es Evil Dead, esa descabellada apuesta de posesiones demoniacas que inició Sam Raimi en los ochentas y que curiosamente hasta ahora se mantiene en forma, precisamente por su nivel de desquiciamiento en la forma con que trata a sus protagonista.

Ahora, la nueva entrega de la franquicia, Evil Dead Rise o Evil Dead: El Despertar, llega a los cines con una nueva y descabellada premisa que pondrá en aprietos a una familia que se encontrará de lleno con los espectros malignos.

¿Cuándo se estrena Evil Dead Rise?

La quinta entrega en la franquicia creada por Sam Raimi debuta en los cines de Chile y Latinoamérica el jueves 20 de abril.

La película llegará con copias dobladas y subtituladas a los cines.

¿De qué se trata Evil Dead Rise?

El Despertar es la historia de dos hermanas separadas cuyo reencuentro se ve interrumpido por el surgimiento de demonios poseedores de carne.

La manifestaciones terminarán empujándolos a una batalla por la supervivencia mientras se enfrentan a la versión de familia más aterradora que se pueda imaginar.

¿Cuál es el elenco de Evil Dead Rise?

Una sobre saliente Alyssa Sutherland lidera el elenco como Ellie, luego de ser reconocida como la Reina Aslaug de Vikings y participar en al adaptación televisiva de la historia de terror de Stephen King The Mist.

En tanto, Lily Sullivan es otra de las figuras destacadas de la película interpretando a Beth, tras hacerse un nombre en Hollywood con la película I Met a Girl y participar en las series Barkskins y The Other Guy.

En tanto el elenco de adolescentes acosados por los espíritus está compuesto por Morgan Davies (The Girlfriend Experience, Terra Nova) en el papel de Danny, Gabrielle Echols (Reminiscence) y la debutante Nell Fisher en el rol de la pequeña Kassie, quien sufrirá más que todos las consecuencias de los sucesos en la película.

Jayden Daniels, Billy Reynolds-McCarthy, Tai Wano, Anna-Maree Thomas, Mirabai Pease y Richard Crouchley, completan el elenco de la película dirigida por Lee Cronin, el mismo que debutó con su alabado largometraje The Hole in the Ground (2019).