Yellowjackets está de vuelta con nuevas adiciones en su elenco, pero también con una contundente historia para desarrollar a través de su segunda temporada. Aquí te contamos todos los detalles.

¿Dónde ver Yellowjackets 2?

La serie de Paramount+ es la saga de un equipo de talentosas jugadoras de fútbol de la secundaria que se convierten en (des)afortunadas sobrevivientes de un accidente aéreo en lo profundo del desierto del norte.

Las crónicas de la serie devienen de un complicado pero próspero equipo, a clanes salvajes, al tiempo que rastrea las vidas que han intentado reconstruir casi 25 años después, demostrado que el pasado no ha sido resuelto y que lo que comenzó en el desierto está lejos de llegar a su fin.

¿Cuál es la trama de Yellowjackets 2?

Para la segunda temporada, han pasado dos meses desde que Shauna le dio la espalda a Jackie, con resultados desastrosos. Frente a su creciente hambre y miedo, la tensión entre las Yellowjackets solo ha empeorado. Las duras condiciones del invierno se intensifican día a día, y la psiquis de los sobrevivientes se deteriora con la misma rapidez.

¿De qué se trata Yellowjackets 2? (Foto: Showtime)

Amenazados por la oscuridad de la naturaleza, y los inquietantes recuerdos de ella en el presente, nuestras ex campeones estatales se verán obligados a tomar decisiones imposibles.

Mientras enfrentan la horrible verdad de lo que implica la supervivencia, la verdadera pesadilla para cada uno de ellas será descubrir quiénes son y qué están dispuestos a sacrificar para mantenerse con vida.

¿Quién está en el elenco de la segunda temporada de Yellowjackets?

La serie de la Paramount+ está protagonizada por la nominada al Emmy y ganadora del Critics Choice Award Melanie Lynskey (The Last of Us), la nominada al Oscar y al Emmy Juliette Lewis (Natural Born Killers), la nominada al Emmy Christina Ricci (Merlina) y Tawny Cypress (Inolvidable).

Lauren Ambrose (Six Feet Under, Servant) y Simone Kessell (Obi-Wan Kenobi) también se han unido a la segunda temporada como regulares de la serie, junto con Elijah Wood (trilogía de El Señor de los Anillos) en un arco de la trama, como estrella invitada de la temporada.

Este nuevo ciclo también tiene a Sophie Nélisse (The Book Thief), Jasmin Savoy Brown (The Leftovers), Sophie Thatcher (Prospect), Samantha Hanratty (SHAMELESS), Courtney Eaton (Mad Max: Fury Road), Liv Hewson (Santa Clarita Diet), Steven Krueger (Los originales), Warren Kole (Sombras de azul) y Kevin Alves.

¿De qué se trata Yellowjackets 2? (Foto: Showtime)

La nueva temporada de Yellowjackets se podrá ver a partir de este viernes 24 de marzo, en el servicio de streaming Paramount+. Con nuevos episodios cada viernes.