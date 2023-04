Luego de que se dictara una orden de arresto en contra de José Antonio Neme, Diana Bolocco y Roberto Saa, estos dos últimos llegaron hasta tribunales para entregar sus declaraciones en el caso de la querella injurias y calumnias interpuesta por la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, en contra de la periodista Paulina de Allende-Salazar.

Neme en tanto justificó su ausencia, porque actualmente se encuentra fuera de Santiago. De hecho, desde París, Francia, manifestó que "yo salí del país el 1 de abril a un viaje muy largo y muy lejos que tenía planificado hace varios meses y no recibí ninguna notificación. No sé si es porque llegó a mi dirección anterior, o no sé que habrá pasado desde el punto administrativo".

En tanto, Bolocco manifestó que "no es que me he negado (a ir), no tenía idea".

¿Por qué deben declarar Diana Bolocco y Roberto Saa?

La investigación por el caso lleva dos años en marcha y ahora inicia el trámite final y es por esto que el magistrado a cargo busca contar con los testimonios de quienes estuvieron involucrados en la emisión.

En tanto que la demanda "obedece a que el reportaje que se presentó en el programa Mucho Gusto, los días 20 y 21 del presente mes (año 2021), ha afectado una de las garantías constitucionales más importantes que tienen las personas y que es el derecho a la honra, a la dignidad".

Quien también declaró fue la demandante. Barriga estalló en llanto una vez que se le pidió testimonio sobre las acusaciones de los casos de corrupción apuntados por De Allende-Salazar.

"No quiero hablar de mí, porque yo he ido no sé a cuántos doctores, tengo hemorragias nasales y oculares", se excusó la ex alcaldesa de Maipú.

Y añadió que "no he podido ejercer mi profesión. Yo hice un diplomado sobre el Espectro Autista en la Universidad Católica en el año en que estaba haciendo campaña (para la alcaldía), estaba haciendo un proyecto para ayudar a familias con hijos con TEA y ni eso puedo retomar".

"Me han dañado, cada vez que sale una imagen o una noticia positiva mía, están las palabras de este reportaje, están ‘las horas extras’, la ‘corrupción’, jamás, magistrado, he sido condenada".

"No comprendo que un programa de televisión de tal responsabilidad no mida las consecuencias e intencionalidad", puntualizó Barriga.

Revisa fotos del momento en que Diana Bolocco y Roberto Saa llegaron a declarar:

Diana Bolocco y Roberto Saa llegan a declarar a tribunales.(Foto: ATON)

Diana Bolocco y Roberto Saa llegan a declarar a tribunales.(Foto: ATON)

Diana Bolocco y Roberto Saa llegan a declarar a tribunales.(Foto: ATON)

Diana Bolocco y Roberto Saa llegan a declarar a tribunales.(Foto: ATON)

Diana Bolocco y Roberto Saa llegan a declarar a tribunales.(Foto: ATON)

Diana Bolocco y Roberto Saa llegan a declarar a tribunales.(Foto: ATON)

Diana Bolocco y Roberto Saa llegan a declarar a tribunales.(Foto: ATON)

Diana Bolocco y Roberto Saa llegan a declarar a tribunales.(Foto: ATON)

Diana Bolocco y Roberto Saa llegan a declarar a tribunales.(Foto: ATON)

Diana Bolocco y Roberto Saa llegan a declarar a tribunales.(Foto: ATON)

Diana Bolocco y Roberto Saa llegan a declarar a tribunales.(Foto: ATON)

Diana Bolocco y Roberto Saa llegan a declarar a tribunales.(Foto: ATON)

Diana Bolocco y Roberto Saa llegan a declarar a tribunales.(Foto: ATON)

Diana Bolocco y Roberto Saa llegan a declarar a tribunales.(Foto: ATON)

Diana Bolocco y Roberto Saa llegan a declarar a tribunales.(Foto: ATON)

Diana Bolocco y Roberto Saa llegan a declarar a tribunales.(Foto: ATON)

Diana Bolocco y Roberto Saa llegan a declarar a tribunales.(Foto: ATON)

Diana Bolocco y Roberto Saa llegan a declarar a tribunales.(Foto: ATON)