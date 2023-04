En una información que tomó por sorpresa al mundo de la TV y el espectáculo, este lunes un tribunal de Santiago decretó una orden de detención contra José Antonio Neme, Diana Bolocco y Roberto Saa.

¿Por que Neme, Bolocco y Saa tienen orden de detención?

Fue el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago despachó la medida en contra de los periodistas, después de que estos no se presentaran a declarar en la causa de injurias y calumnias interpuesto por la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, en contra de Paulina de Allende-Salazar.

El suceso se registra cuando la investigación cuenta dos años en marcha, pero ahora la causa inicia el trámite final y es por esto que el magistrado a cargo requiere de los testimonios de quienes estuvieron involucrados en la emisión.

El juicio se debe a un reportaje que hizo De Allende Salazar, y que apuntaba a supuestas irregularidades en el municipio que antes conducía.

La demanda "obedece a que el reportaje que se presentó en el programa Mucho Gusto, los días 20 y 21 del presente mes (año 2021), ha afectado una de las garantías constitucionales más importantes que tienen las personas y que es el derecho a la honra, a la dignidad", dijo la abogada representante de Barriga, Pamela Cisternas, a La Cuarta.

Neme reacciona desde el extranjero

José Antonio Neme ha estado fuera de Mucho Gusto por varios días, esto a propósito de que se encuentra en el extranjero.

En declaraciones, desde París, Francia, el periodista le comentó a La Hora que "yo salí del país el 1 de abril a un viaje muy largo y muy lejos que tenía planificado hace varios meses y no recibí ninguna notificación. No sé si es porque llegó a mi dirección anterior, o no sé que habrá pasado desde el punto administrativo".

"Igualmente, aunque la hubiera recibido tendría que haberme excusado porque iba a estar en Francia ese día, tenía unos compromisos ahí hace muchos meses. Entonces tendría que haber reagendado mi declaración", advirtió también.

En todo caso, Neme aseguró que "yo ya me contacte con mi abogado, le mandé los antecedentes de mi viaje, y bueno voy acatar lo que la justifica decida nomás".

"Yo colaboro en este juicio como el Ministerio Público y como el tribunal lo exige, en la medida de lo posible, en la medida de lo físicamente posible. Porque hoy no puedo hacerlo de tan lejos, como testigo en esta causa", puntualizó.

En tanto, se espera la aprehensión de Diana Bolocco y Roberto Saa en las próximas horas, para contar con sus testimonios.