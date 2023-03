Una delirante entrevista a la Dra. María Luisa Cordero fue lo que se vivió este viernes en Contigo en la Mañana, cuando la diputada reforzó sus dichos contra la senadora Fabiola Campillay, ninguneó a los conductores del programa, le dio una rabieta y finalmente cortó abruptamente el contacto, dejando marcando ocupado a quienes estaban a esa hora en el estudio de Chilevisión.

¿Qué dijo la Dra. Cordero sobre sus dichos contra la Senadora Campillay?

La conversación partió con un ánimo alterado de parte de la parlamentaria, mientras Julio César Rodríguez le pedía tranquilidad para poder conversar del tema.

Una vez que le cedieron la palabra, Cordero sostuvo que "lo que yo dije es que ella (Fabiola Campillai) no es ciega, que mantiene la visión en un ojo".

"En vez de estar agrediendo, si fuéramos sinceramente solidarios y buenas personas, no una manga de cobardes como lo son, dirían 'oye, qué bueno', porque cuando las personas son discapacitadas uno se alegra ante una mejoría", postuló.

Eso para luego cuestionar al periodista a cargo del panel: "¿Yo trabajé cuántos años contigo? ¿Cuándo tuviste más auspiciadores que cuando estuviste con la doctora Cordero con su forma de ser y estar en el mundo? Es mi forma de ser; genio y figura hasta la sepultura".

"Y ustedes me invitaron al programa cuando una diputada (Maite Orsini) me trató de ‘vieja loca’ y casi me pega un combo. ¡Qué me vienen a pedir estándar de comportamiento dentro de la Cámara, si es un horror!", resaltó también.

Rodríguez se mantuvo a la raya de la alteración, pero aún así le comentó: "usted es un parlamentaria, pasaron cosas trágicas y uno tiende a pensar que eso hay que empezarlo a superar. Quizás había una forma distinta de decir lo que dijo".

Así fue que Cordero comenzó a enfurecerse: "¡Dígamelo usted, señor Rodríguez! Enséñeme a hablar como chilena hipócrita. Yo no puedo, porque tengo genoma español. ¡Eso es genético, señor Rodríguez!".

Matinales pencas

Más adelante en la conversación que se extendió por más de 20 minutos, María Luisa Cordero ya muy ofuscada por los cuestionamientos a sus palabras sobre Campillay, no se contuvo más.

Fue así que comentó a arremeter contra el programa: "demuestren que estuvieron en la universidad, chiquillos, de repente dejan mucho que desear los matinales, son pencas, son malos, no ayudan en la educación".

"Ustedes que están ahí, que son todos de izquierda, quieren escuchar lo que quieren escuchar, y yo no voy a decir lo que ustedes quieren escuchar. Aunque estén marcando el descueve, me quiero ir", advirtió.

Eso, para luego sumar: "¿Julio podrías tener compasión conmigo? Tengo hambre, sed y quiero cortar la conversación porque la encuentro muy repetida, latera y no voy a decir lo que ustedes quieren escuchar".

"Te quiero mucho Julio, pero me voy a ir", dijo antes de cortar la comunicación abruptamente. Dejando a los animadores hablando solos.