Una de las situaciones más complejas que se vivió en el último Festival de Viña del Mar fueron las críticas hacia el humorista Ernesto Belloni quien fue invitado al certamen en medio del remezón social que se vivía en el país por esos días y donde el cómico fue blanco de críticas por ser - según los opinantes - ejemplo de lo que precisamente no se quería más en el país.

Este miércoles, Belloni estuvo de invitado en el programa Buenas Noches a Todos donde tocaron este tema con el conductor, Eduardo Fuentes y rememoró todo ese tenso momento que significó para él. Lo que se dijo antes, durante y después de entregada su rutina. Belloni, contó que tuvo la opción de renunciar a ir a Viña producto del estallido social reinante por esos días.

"Recuerdo que cuando fui invitado a Viña en época del estallido social, me dieron la posibilidad si quería retirarme porque estaba quedando la hecatombe. Yo siempre les he dicho a mis hijos que sean bien hombres, pantalones bien puestos y poner el pecho a las balas.Ellos me dijeron 'papá, retírate' y yo dije 'epa. ¿Dónde está lo que hemos hablado?' no, pues", puntualizó el Che Copete.

Pero antes de Viña hubo un episidio duro que vivió el comediante. En Iquique, días antes, el artista no la pasó bien y fue pifiado por la gran masa de espectadores y que muchos pensaban que eso se iba a repetir en la Quinta Vergara.

"En Iquique, no era un grupo pequeño que me pifiaba. A diferencia de otros momentos, no tuve la capacidad para revertirlo. Niños chicos me decían 'ándate, ándate'. Me asustó y luego vino Viña, estaban las redes sociales y ufff!. 30 años, he hecho cine, televisión, radio, hace 20 años no podía andar en la calle, ¿Cómo iba a hacer un cambio tan drástico? Algo hay aquí. Mis hijos fueron, mi señora no. Todos esperaban la pifiadera para mi en Viña", rememoró Belloni.

Por otra parte y luego de tres años, compartió lo que a esta altura es una anécdota de lo que tuvo que pasar en el momento exacto en que fue presentado. "Cuando me estaban presentando y Martín Cárcamo me nombra, yo estaba detrás de una puerta que no se abrió, yo dije 'esto es un mensaje' y ahí miré y le dije '¿Por qué no te manday un terremotito con tsunami sin muertos ni heridos?' y se abre la puerta. Me tocó un público femenino porque esa noche estuvo Pimpinela y Ana Gabriel y fueron las que más me aplaudieron. Sin embargo, no fue un momento grato para mi por todo lo que pasé". describió.

Belloni rememoró el difícil Festival del Viña 2020 que vivió (Captura TVN)

Sobre las consecuencias que hubo en un su presentación, el cambio que él propuso de ahí en más y la emoción que generó arriba del escenario tras recibir ambas gaviotas, Belloni enfatiza que "yo tenía que actualizar algunas cosas. Me molestaron algunas actitudes de personas que decían que el lloriqueo era parte del show y no, es difícil no emocionarse con 15 mil personas en un momento súper especial. Yo necesitaba cerrar mi ciclo, he estado en todos los festivales de Chile", argumentó.

Sobre si volvería a Viña del Mar, Che Copete señaló que "no tengo temor de volver, aunque yo no cuento chistes y no me gusta trabajar solo. Me gusta el género revisteril", indicó y luego Fuentes le preguntó ¿Has vuelto a ver la presentación? "Nunca he vuelto a ver la rutina", cerró.