Eduardo Fuentes defiende que el Buenos días a todos no toque temas faranduleros

Tras su magistral participación como jurado en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, Eduardo Fuentes arrancó este lunes en la conducción del Buenos días a todos junto a María Luisa Godoy.

El reconocido Matinal de Chile busca volver a la senda del programa más visto en esa franja, tal como ocurrió hace algunos años y que le ha costado tanto recuperar aquel sitial. Sin embargo, más allá de la sintonía en esta nueva batalla por llamarlo así, el nuevo anfitrión del matinal del 7 tiene la película súper clara en relación a los temas que están tocando cada uno de esos franjeados.

Y va en relación a que tres de los cuatro programas el día martes, abordaron en gran parte de su espacio a la farándula, en concreto al tema entre Jorge Mago Valdivia, Daniela Aránguiz y la diputada Maite Orsini.

Diario El Mercurio le dio un espacio a la programación que dedican los matinales, pantallazo que recogió Eduardo Fuentes y a través de cuenta en Instagram, reaccionó a la publicación y defendiendo la postura que está tomando TVN en los temas a tratar por las mañanas.

"Súper interesante debate. Ayer los matinales, nosotros no, abordaron el tema de Daniela y Jorge más Maite. Creo que tienen absoluta libertad y derecho de hacerlo evidentemente", aclaró el comunicador.

Sin farándula es este nuevo Buenos días a todos (Captura TVN)

El ex conductor de Mentiras Verdaderas apuntó que de todas maneras "es un tema 'sabroso'. Las personas, aunque el debate diga otra cosa, gusta ver estos temas. El rating lo demostró. En redes se critica, en la tele se ve. ¿Por qué no nos sumamos? No porque nos creamos superiores moralmente, ese argumento es falaz, simplemente porque apostamos a contraprogramar y porque un canal público tiene otras obligaciones", dijo Fuentes.

El ex jurado del festival finalizó con una interrigante, "¿Lo podríamos haber hecho? Si claro, pero con muchos cuidados particularmente por el horario. Si queremos ser una alternativa debemos trabajar justamente eso. Es un lindo debate, me parece qué hay espacio para todos. Buenos días a todos!", cerró Eduardo Fuentes.