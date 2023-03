Es sabido que Carolina de Moras ha vivido prácticamente toda una vida con un sólo pulmón. Y aunque parezca extraño recién a sus 42 años se volcó a examinar en televisión el episodio que la llevó a perder el órgano vital.

¿Por qué Carolina de Moras tiene sólo un pulmón?

Conversando con Eduardo Fuentes en Buenas Noches a Todos, la ex animadora del Festival de Viña examinó su vida y carrera.

Así fue que se adentró en el episodio que puso en riesgo su vida cuando apenas era una niña.

"A los ocho años me lo sacaron, por cosas de la vida, la una en un millón (...) se me enterró un palito de uva en el pulmón cuando era muy chiquitita", contó la animadora.

De Moras explicó que eso pasó "a los ocho años se dieron cuenta porque sufrí una crisis, de un pulmón totalmente colapsado, lleno de líquido, infección adentro, y me lo sacan".

"Después de estar mucho tiempo hospitalizada, bastante grave, ya perdida, sin ningún diagnóstico aparente para poder solucionarlo. Hasta que tuve la suerte, el milagro de las vidas, que llegó un doctor que venía de la especialización pulmonar", continuó en su historia.

Carolina aseguró que "decidió abrirme y sacarme el pulmón. En ese entonces, era una operación que me iban a abrir, me iban a cortar las costillas y me iban a poner una placa metálica (...) yo iba a quedar tiesa para el resto de mi vida, iba a ser una persona sin movilidad".

De Moras entonces mostró la cicatriz que le dejó la intervención en su espalda. Todo esto ante un sorprendido Eduardo Fuentes.

"No le tengas susto. Yo soy totalmente orgullosa de mi cicatriz... No te puedo seguir mostrando, porque llega mucho más acá. Tengo su buen tajo, no es menor", advirtió.

Luego de la crucial cirugía, De Moras cuenta que "estuve mucho tiempo con un carrito que era como un coche con dos tarritos que era cuando inspiraba, entraba como un líquido para limpiarme el tórax y el otro pulmón que se había visto envuelto en esta infección, y me salía por el otro tarrito el líquido".

"Entonces, yo caminaba por la clínica con mi carrito y todo, y al tiempo me recuperé... La recuperación fue muy larga, dolorosa y difícil, aprender a respirar, a expandir (...) por muchos años y me metieron hacer deporte al tiro y eso me ayudó", remató.