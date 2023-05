Al parecer las deudas económicas no sólo eran con Rodrigo Herrera, había una tercera en la discordia y ahora salió a hablar. Debbie Valle, ex esposa de Mauricio Israel, salió a exponer los saldos que tiene el panelista de Sígueme y Te Sigo con su persona y que aún no se digna a pagar.

Las declaraciones surgieron después de que Valle se encontrara con un reporte que contaba las impresiones de Israel sobre el viaje en solitario que emprendió Tonka Tomicic al sur de Chile. De acuerdo con el también comentarista deportivo, la figura de Canal 13 no debería ostentar lo que está haciendo a través de redes sociales.

Debbie entregó sus declaraciones al programa Zona de Estrellas, donde expuso sus razones para referirse a lo que supuestamente Israel oculta.

"El loco"

En el espacio de Zona Latina se mostró un video donde Debbie aparecen refiriéndose a su ex pareja exponiendo que "hoy navegando por Twitter me encontré con la noticia que Mauricio Israel está criticando a Tonka, yo no la conozco a ella ni sé cual es su situación, la respeto mucho, pero sí me quiero referir a Mauricio".

Eso para posteriormente arremeter una vez más resaltando que "me parece terrible que estés criticando que ella esté ostentando sus vacaciones. Ella, así como usted, puede hacer lo que quiera".

"Usted dice que ella puede hacer con sus lucas lo que quiera, efectivamente lo está haciendo. Lo que no está bien es decir que ella debe quedarse en un perfil bajo cuando usted debe una plata y no la ha pagado, se ha hecho el loco", advirtió la mujer.

Ex esposa destapa sin pudor deuda económica de Mauricio Israel.(Foto: Zona Latina)

Mauricio Israel también habló de las deudas que mantiene Tonka con distintas personas y entidades, y a propósito de eso Debbie también comentó que "todos le debemos a los bancos, me incluyo… pagando las deudas que usted me dejó".

Antes de cerrar, Valle le recordó a Israel las deudas y la pensión alimenticia por su hija, y lo acusó de descartar el tema cada vez que le preguntan por el dinero que adeuda.