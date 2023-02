El ex ministro de Piñera entregó su versión sobre lo ocurrido en Zapallar y que lo tiene en medio de un escándalo.

El marido de Carolina de Moras, Felipe Bulnes, está en el ojo del huracán, después de que se enfrascó en una pelea en pleno restaurant de Zapallar, donde terminó en el suelo a los combos contra una reconocida figura de la élite chilena. Ahora, el ex secretario de Estado entregó una versión con la que busca aclarar lo ocurrido.

¿Por qué fue la pelea del marido Carolina de Moras?

El ex titular de los ministerios de Educación y Justicia del primer gobierno de Sebastián Piñera golpeó, al menos hasta que intervinieron los garzones del restaurante, a Jonás Gómez Pacheco, heredero de la fortuna del ex senador radical, Jonás Gómez Gallo, quien estaba acompañado por su asesor, el ex senador RN Ignacio Pérez Walker.

Ahora, al parecer aún furioso, entregó su versión del suceso a La Segunda, donde manifestó que "no voy a inflar más este tema, si se querella me defenderé. Si hay alguien violento, es él y lo voy a demostrar".

"Esta situación me tiene muy molesto porque me ponen como si fuera un violento, cuando el único agresivo y con antecedentes de violencia es este señor Gómez", advirtió el ex secretario de Estado.

Y así las emprendió nuevamente contra quien fuese su contricante en el incidente, porque Bulnes resaltó que "Jonás Gómez no es desconocido. Yo defendí a su familia en contra de él por un conflicto familiar en manejos de empresas. Frustrado por perder los juicios, se querelló en contra mía y perdió".

Al mismo tiempo, el esposo de la ex animadora del Festival de Viña sostienen que Gómez Pacheco es "quien se acerca a mi mesa y comienza a insultarme. Yo veo que se me viene encima para golpearme, a lo que me paro y lo alejo con los brazos. Trastabilla, cae y luego intenta golpearme de nuevo a lo que la gente del local lo reduce".

"Él tiene antecedentes de violencia golpeando a su hermano y sobrino. Esto es rea, ya que por esto un tribunal lo condenó a tomar clases de manejo de impulso", recalcó Bulnes.

Antes de cerrar, se defendió: "yo nunca en mi vida he tenido un episodio de violencia y siempre he sido correcto".