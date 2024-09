El ex técnico de Colo Colo reaccionó a unas declaraciones del jugador de Universidad de Chile y no se lo mandó a decir con nadie.

Claudio Borghi responde con calibre grueso a declaraciones de Matías Zaldivia y lanza sin temor a nada: "Me ofendió"

Universidad de Chile no pierde el foco y está concentrado en el Campeonato Nacional 2024, donde son los líderes indiscutidos del torneo y se posicionan como un candidato firme a bajar el título tras 7 años de sequía sin dar una vuelta.

Uno de los bastiones de la campaña azul ha sido Matías Zaldivia, quien se ha transformado en un verdadero patrón de la defensa junto a Franco Calderón y tienen al cuadro de Gustavo Álvarez bien aspectado de cara a la recta final.

Zaldivia es un pilar de la defensa azul. | Foto: Photosport

Claudio Borghi, eso sí, no dejó pasar unas supuestas declaraciones del central azul y le pegó en Todos Somos Técnicos de TNT Sports: “Ayer leí una declaración que me ofendió. Yo soy colocolino y un jugador que hace un año y medio besaba el escudo y ya no está en Colo Colo dijo ‘da gusto jugar acá, porque acá juego con el estadio lleno’”, dijo.

“Yo como colocolino digo ‘el estadio nuestro también estaba lleno’. No jugaste porque no sabías jugar, te sacaron. Esas acciones de besar la camiseta, de decir ‘yo me muero acá’ y al otro día se van y empiezan a hablar mal del lugar donde estabas para quedar bien donde estás…”, complementó.

Palabras más, palabras menos, Matías Zaldivia y el cuadro de Universidad de Chile solo tienen la mente puesta en Deportes Iquique, club al cual enfrentarán este domingo 29 de septiembre en el Estadio Tierra de Campeones de la ciudad nortina.

Universidad de Chile tiene 55 puntos y está muy lejos de los 45 que ostenta Colo Colo, su más cercano perseguidor. Eso sí, los albos tienen tres partidos menos que el cuadro azul y se pondrán al día en medio de la Fecha FIFA de octubre.