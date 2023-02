Esposo de Carola de Moras se agarra a combos en restaurant: Ex ministro de Piñera inició la pelea

Un nuevo escándalo sacude a la élite chilena: el esposo de Carolina de Moras, el ex ministro de Sebastián Piñera Felipe Bulnes, se agarró a combos mientras se encontraba disfrutando de una velada en un restaurant de Zapallar. Los antecedentes apuntan a que fue el marido de la ex figura televisiva quien inició la pelea.

¿Qué pasó con el esposo de Carolina de Moras?

De acuerdo con el sitio Interferencia, el enfrentamiento tuvo lugar en el restaurante César de Zapallar, local que usualmente recibe a figuras de clase alta chilena, sobre todo durante periodos de vacaciones y fines de semanas largos.

Allí, el ex titular de los ministerios de Educación y Justicia del primer gobierno de Sebastián Piñera golpeó, al menos hasta que intervinieron los garzones del restaurante, a Jonás Gómez Pacheco, a quien se identifica como heredero de la fortuna del ex senador radical, Jonás Gómez Gallo, quien estaba acompañado por su asesor, el ex senador RN Ignacio Pérez Walker.

El medio online cuenta que el incidente tuvo lugar en la terraza del local, donde se produjo un festival de desaires entre ambos. Se citan testigos que apuntan a que Bulnes le negó el saludo a Gómez, este último le restó importancia, porque él no trataba con "defensores de sinvergüenzas".

Fue ante este toreo que Bulnes se paró de su mesa, que compartía con -al parecer- con su cuñado, o sea el hermano de Carolina de Moras, y le lanzó un certero golpe a Gómez.

El ataque terminó con el empresario en el suelo junto con una mesa, momento en el que Bulnes y el supuesto hermano de su esposa, dieron rienda suelta a la agresión buscando reducir por la fuerza a Gómez. Entran, entonces, los garzones del restaurant para separarlos ante un sorprendido Pérez Walker.

Ahora, Gómez planea poner una querella contra el ex ministro por el ataque, lo que incluirá una solicitud de medidas cautelares de alejamiento, sobre todo porque Bulnes detonó la violencia física y porque tiene 53 años, mientras que la víctima tiene 68 años.

Un aspecto clave del incidente: Bulnes supuestamente estaba bajo los efectos del alcohol, según contaron testigos a esta redacción. Interferencia sostiene que no es la primera vez que pierde los estribos en el último tiempo.

¿Quién es el marido de Carola de Moras?

Felipe Bulnes cobró real relevancia una vez que llegó al cargo público en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera.

El hombre se desempeñó como ministro de Justicia (2010-2011) y de Educación (jul.-dic. 2011).

También fue embajador de Chile en Estados Unidos (2012-2014), además de ser el agente ante la demanda marítima de Bolivia contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (2013-2015).

Bulnes se casó con Carolina de Moras en noviembre de 2022, en una discreta ceremonia que tuvo lugar en la Región de Valparaíso.