Julio César Rodríguez se ha dado unos cuantos gustitos, pero ninguno como el olímpico "paseo" que le dio al diputado UDI Jorge Alessandri en medio de una discusión por la Pensión Garantizada Universal (PGU) y hasta lo hizo recitar una frase anticorrupción en medio de Contigo en la Mañana.

¿Cómo fue el momento en que JC Rodríguez "paseó" al diputado Jorge Alessandri?

Fue en medio de la edición del matinal de Chilevisión este lunes que en el panel se hablaba de las fórmulas para financiar la PGU, sobre todo después de que la Cámara de Diputados rechazara la posibilidad de discutir la Reforma Tributaria.

El tema era que el Gobierno realizará ajustes a rechazada Reforma Tributaria, por lo que Alessandri manifestó que "si el Gobierno sólo llega a pedir más, es distinto que llegue y diga 'oye, encontré estos 12 programas que estaban dilapidando, encontré esta clínica en Santiago Centro que estaban pagando 12 mil millones...'"

"Ya pero eso no es para el gobierno, poh", le dice Rodríguez en ese momento. "Este dinero es para las personas. No es para el gobierno".

"La derecha tuvo este mismo discurso cuántos los y nunca le ha sacado la grasa y los proyectos vienen de ahí mismo, y usted fue gobierno", le espetó también el conductor al parlamentario.

"¿Sabe por qué?", retomó la palabra el diputado, "porque son inamovibles los funcionarios del estado, puh".

"Y ahora quiere que justamente se arregle ahora, cuando se necesita la plata para los abuelitos... No poh", le insisitió JC.

Y cuando Alessandri le resaltó que "eso no tiene nada que ver", el periodista le cuestionó: "cómo que no tienen nada que ver. Si de eso estamos hablando. En la práctica es eso. No son cifras, no es una tablilla excel".

"Pero le estamos diciendo al Gobierno 'no compren más clínicas Sierra Bella en 8 mil millones", insistió el representante de la UDI.

Entonces, Rodríguez comenzó a aclararle que "eso no es el gobierno, es una municipalidad. Entonces, no hacemos más corporaciones en Vitacura tampoco".

"Evidentemente", dijo el congresista bajando el tono desafiante y la cabeza. "Entonces, diga eso también", le ordenó Julio César. "Dígalo, a ver. Diga, diga: 'no hagamos más corpora...".

Sorpresivamente el diputado Alessandri se subyugó a la ordenanza del conductor del matinal y, en ese momento, recitó la frase anticorrupción: "No hagamos más corporaciones en Vitacura".

"Yapos, si eso es", reaccionó triunfal Julio César, tras cumplir su objetivo. "Eso se puede hacer", le recalcó. El momento se hizo viral y llevó tanto el nombre del periodista como el del diputado a convertirse por momentos en Trending Topic de Twitter.

La frase que le hizo recitar Julio César Rodríguez a Jorge Alessandri tiene que ver con una investigación que pesa en contra del ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, por delitos de fraude al fisco, cohecho, malversación de caudales públicos y falsificación de documentos tras el levantamiento del secreto bancario. Según el diario la Tercera, se descubrieron 2.300 millones de pesos en una de sus cuentas personales del ex RN.