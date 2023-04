Pese a no ser un nombre tan masivo, cuenta con un importante número de seguidores en las diversas redes sociales, algo que ella misma señala como que "la música es mi terapia y debo compartirla con la gente". Es la joven cantante nacional, Karla Grunewaldt, quien sigue creciendo en el tan difícil ámbito musical que tanto cuesta en Chile.

La artista dialogó con Bolavip Chile y conversó de todo, desde sus próximos planes, conciertos, pasando por sus inicios, como también momentos difíciles en los cuales tuvo que cuestionarse sobre si continuaba en esto o no. Sin embargo, entendió que no debía abandonar su especial propuesta que ya llama la atención, no solo en el país, si no que en otras fronteras, incluso, más allá de lo esperable.

Y una de esas particularidades fue la invitación que recibió para participar en el Festival Womad 2022 en Sudáfrica, donde conoció a la cantante Nobuhle, con quien hizo nexo llegando incluso a realizar una colaboración de su canción "Luz", que fue interpretada en español, inglés e IsiZulú.

Aquí parte del dialogo que se sostuvo con la cantante chilena, Karla Grunewaldt.

¿Cómo surgió la posibilidad de realizar una colaboración con Nobuhle?

Esto surgió por el Festival Womad 2022 en Sudáfrica. Me invitaron al line up y una de las características es la colaboración entre artistas. Conocí ahí a Nobuhle y nos hicimos muy amigas.

¿Cómo fue el contacto? ¿Algún intermediario?

El primer contacto fue virtual. El festival si bien fue en octubre, el primer contacto con Nobuhle fue en agosto, me preguntaron con quién quería hacer una colaboración y yo deseaba alguien muy similar en mi estilo y que estuviese conectada con lo más místico. Me recomendaron a Nobuhle, empezamos a hablar por redes sociales, le dije que tenía una canción, le ecantó "Luz" y ahí comenzó todo.

Todo un desafío llevar la canción "Luz" a tres idiomas...

Sí, ese era un gran desafío, pero se dio de forma muy fluída, muy fácil. Nobuhle enganchó con la canción e hizo la letra muy inspirada. Me mostró la canción, era casi como una sorpresa. Le dio un giro muy lindo y ella la asoció a la madre tierra. Que ellos se refleje en distintos idiomas, le da un valor más bonito.

Retrociendo en el tiempo, ¿Cómo te iniciaste en la música?

Desde muy pequeña, a los seis años. Pero mi primera conexión fue con la danza, pero como hacíamos musicales me di cuenta que me gustaba el canto. Además, vengo de una familia muy cercana a la música.

Tu propuesta es muy particular, única ¿Cómo nació?

Yo siento que el dedicarse a la música involucra muchas cosas como el aspecto musical y el mensaje, es un todo. Siempre vibré mucho con el mundo visual, el vestuario y sentía que la canciones tenían colores, aromas y texturas y wuise hacer eso con cada canción. En cada canción que creo voy girando en 360° grados y siempre me gustó la magia. Intuitivamente comencé a vestirme así, me ayuda mi mamá y siempre estamos juntas creando ese mundo estético.

En el video de la canción "Desatar" comparte rol con la actriz Katty Kowaleczko (Archivo)

¿Cuáles fueron tus principales inspiraciones?

Mis inspiraciones son muy variadas, siempre encuentro algo donde jugar. De la música en español me gusta Violeta Parra por la poesía que ella realizó y también me gusta mucho lo que hace Natalia Lafourcade y Carla Morrison y no puedo dejar de lado lo que me gusta que es el pop, como Michael Jackson. Me encantaban sus armonías.

Si en Chile cuesta mucho hacer música, ¿Cómo llevaste el tema de la pandemia?

La pandemia fue de cuestionamiento, me decía '¿Y si dejo esto congelado?' , pero la música es una terapia , es por eso que decía si compongo canciones me siento mejor y si las comparto también se sentirán mejor. Eso me abrió mucho los ojos en términos audivisuales y aprendí muchas cosas. Editar mis videos y si bien fue un tiempo oscuro, siento que es cuando más crecí en mi estética.

Sin embargo realizaste una gran convocatoria virtual en aquel tiempo...

El lazo fue muy potente con mis seguidores y de todas las edades. Cuando hice la convocatoria para "Efímeros" se reunieron más de 150 personas y me puse el desafío que todos ellos estuviesen en el video. Mi mamá Loreto Bisbal, me ayudó a editar los sonidos y todos me enviaron videos. Fue como un vínculo de vida.

¿Te gustaría llegar al Festival de Viña del Mar?

Sí, claro que sí. Aunque siento que el festival es súper masivo, igual me gustaría que el festival tuviese un espacio para artistas más nuevos. Ahora lo vería como irreal, quizás estar en la competencia porque todavía soy artista más nueva, pero si se da la oportunidad claro, sería lindo estar en escenario que es tan querido en Chile.

Además, recalcó que haber sido parte del opening de artistas como Pablo Alborán y Camilo, hace muy poco en el Movistar Arena, "fueron experiencias increíbles. Pude conocer a Camilo, una persona muy amable, muy dulce, muy tierna como su música y fue algo inesperado, nunca se me pasó por la mente telonearlos. Me llegaron estas invitaciones de parte de sus equipos y productoras y obviamente dije que sí", narró Grunewaldt.

Además, ha participado en las últimas edición de Teletón. Es más, en la versión 2022 fue parte del show de inicio en el Estadio Nacional con un musical donde estuvo junto a otros artistas como Flor de Rap, Vesta Lugg, Pablo Rojas y Zaturno. Por cierto, ganó el premio Pulsar el mismo año a Grabación del Año por "Para Existir", donde incluso estaban nominados en su categoría artistas como Mon Laferte, por ejemplo.

Es Karla Grunewaldt quien lanzará canciones inéditas el próximo 29 de abril en un concierto que realizará en la Sala SCD de Plaza Egaña, porque como ella misma señala, "soy una máquina de componer" y mantener activa a la gente. Así, vamos conociendo a "El Hada de la música chilena".

Revive aquí, toda la conversación con la artista, Karla Grunewaldt: