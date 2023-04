La ex participante de Aquí se Baila se aburrió de las especulaciones y quiso dejar clara la situación.

Lisandra Silva se cansó de los rumores que se referían a su quiebre con Raul Peralta, es por eso que ahora salió a aclarar el verdadero estado de su relación con el bailarín. Y no se guardó absolutamente nada.

¿Lisandra Silva y Raúl Peralta están separados?

En conversación con la influencer Keven Star, la modelo se hizo cargo e los rumores que venían desde la febrero pasado y que hablaban de un supuesto quiebre en la pareja. De hecho en un momento Cecilia Gutiérrez aseguró que todo el romance que dio fruto a dos niños, se había acabado.

"Voy a contar, porque finalmente estamos acá y la verdad es que me cansé, me cansé de desmentir en las redes sociales", lanzó Silva.

Y, tras eso, especificó que "cada vez que desmiento en las redes sociales no le interesa a nadie, a las personas les interesa mucho más cuando un periodista de pacotilla o cualquiera hace un vivo y dice 'oh, tengo una copucha, Lisandra y Raúl no están más juntos'".

Por eso, sostuvo, "sinceramente no sé si va a servir de algo que lo vuelva a desmentir".

Aún así, Lisandra recalcó una vez más que "Raúl y yo estamos juntos, vivimos juntos".

Lisandra Silva aclara el estado de su relación con Raúl Peralta.(Foto: Instagram)

Problemas usuales de pareja

Pero Silva no se quedó ahí y quiso ahondar en los detalles de sus últimos meses de relación con Raúl Peralta. Así fue que indicó: "Si hemos tenido problemas como todas las parejas, yo creo que eso está hasta de más decirlo".

"Hay momentos en los que estamos medios que peleados, viviendo juntos, pero medio peleados, y no me da ningún deseo de subir una foto o quizás a él no le da ningún deseo de subir una foto mía", puntualizó.

Por eso subrayó que "son cosas de pareja, y yo la verdad es que, cada vez que me han hecho una entrevista, lo desmiento (...) pero mis desmentidas a nadie le interesan".

"Sinceramente, yo me cansé, dejamos de publicar fotos, pero me da mucha gracia porque cada vez que nos vamos al mall, todas las fotos que yo publico con mis hijos me las hace él", explicó también.

Entonces, "él es el que hace las fotos, estamos juntos, salimos juntos, es mi fotógrafo. Y después, debajo de la foto es como 'te peleaste', 'estar soltera está de moda', 'estás sola'".

"Es desgastante estar explicando todas las semanas por qué no he puesto una foto con Raúl. Entonces si en algún momento de la semana tenemos una discusión, y dejamos de poner una foto tres días, o cero discusión y simplemente se fue a trabajar a Chillán o trabajando Lollapalooza (...) ya es como '¿Qué pasó?'. La gente inventa muchas cosas", remató.