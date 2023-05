Era un suceso que venía rumoreándose hace semanas, pero ahora salió al aire y armó la tremenda polémica. Lisandra Silva dejó la grande en medio de Aquí Se Baila, después de agarrarse con el jurado argentino del programa, Aníbal Pachano.

Durante su reciente participación, la cubana se trenzó en un cruce de palabras con el transandino, en el que él terminó tratándola de mentirosa y ella acusó una falta de respeto de su parte.

Tras el conflicto, Lisandra quedó tan harta con la situación que decidió abandonar el programa, cuando recién había vuelto para el repechaje.

Cómo se detonó el conflicto

La ex chica reality apareció en la pista del programa de Canal 13 junto su nuevo acompañante, el bailarín Patricio Lagos. Investidos con un ceñido traje de látex, bailaron Express, de Christina Aguilera.

Tras eso, Lisandra explicó que su eliminación pasada fue un alivio para ella, debido a que estaba lesionada, pero ahora se recuperó y tiene más tiempo para concentrarse en regresar. También manifestó su conformidad con su nueva pareja de baile.

Pero en ese momento, Pachano tomó la palabra para la evaluación: “Me parece que no te fuiste bien de acá y estás diciendo que te fuiste bárbaro. Y hay algo que no te creo. Y tanto cambio de coreógrafo, bailarines y opiniones, me parece que eso no colabora en tu crecimiento”.

Lisandra comenzó a manifestar su molestia planteando que “a usted como juez debería importarle sólo mi desempeño en la pista y no mi vida personal”.

“No hablé de tu vida personal, yo hago y digo lo que me parece y para eso me pagan”, le aclaró el argentino. “No me tomes el pelo, si me quieres tomar el pelo y gastarme para que el Instagram se te llene de opiniones, conmigo no va, conmigo no calza, yo soy al pan pan y al vino vino. No te noto sincera”.

“Me pareces mentirosa”, recalcó el villano del momento.

Lisandra Silva zanja el incómodo momento

Así fue como Lisandra se aburrió de la situación y tomó la radical decisión de abandonar el programa de una vez por todas, cuando recién estaba reincorporándose.

“Venimos a hacer nuestra mejor performance. Yo vengo ensayando, con todas mis cosas, mi empresa, mis dos niños, y le he entregado cuerpo y alma a este repechaje. Más allá de lo que hago bien o hago mal, vengo acá a divertirme y a entretener al público“, especificó Silva.

Eso para luego recalcar que “los jueces están acá para juzgar lo que pasa en el escenario. Respeto por sobre todas las cosas, yo nunca le he faltado el respeto, siempre con respeto y admiración. Respeto sobre todas las cosas. Esta será mi última performance, les agradezco muchísimo“.

Atónito, Sergio Lagos intentó controlar el momento para conversar con Lisandra. Pero su intención fue en vano, ya que ella se retiró del estudio sin dar vuelta atrás.

Pachano contraataca

Tras la emisión del episodio, Aníbal Pachano recalcó sus dichos y convicciones, disparándo una vez más contra Lisandra Silva.

“Es una reverenda mentirosa. Me negó que hubiera cambiado tres veces de bailarín y coreógrafo”, le dijo a LUN.

Y cuestionó: “¿A vos te parece que para hacer un trabajo hay que cambiar tanto? ¿Cuál es el problema, de los demás o tuyo? Acá hay que gastar taco para bailar, hay que estudiar”.

Pero eso no fue lo único que Pachano le cobró a Silva, porque luego arremetió con una nueva crítica: “Eso además del maltrato hacia sus compañeros. Es una señora que tiene un problemita de trato con todo el mundo. Como lo hizo conmigo al aire riéndose”.

“La palabra ‘mentirosa’ no es un insulto, es un adjetivo. Jugar con el insulto y la violencia de género es lo más fácil en esta época. Estoy lejos de eso”, estableció el evaluado.