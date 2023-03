Mauricio Israel realmente perdió los estribos y se enfureció al aire y en pantalla, cuando una televidente lo increpó, mientras abordaban el escándalo de Karol Dance y Yadranka Tomic.

¿Por qué se enfureció Mauricio Israel?

El también comentarista deportivo se puso del lado del ex chico Yingo, defendiéndolo fervientemente ante las acusaciones de su ex pareja, mientras la llamaba a presentar evidencias de las acusaciones que había hecho.

Fue en ese momento que Francisco Kaminski, el conductor del espacio de TV+, decidió dar el pase a llamados del público que a esa hora se enteraba de la controversia a través del programa.

Entra en escena Carolina, de Antofagasta, quien se avalanzó con todo en contra de Israel, no sólo por defender a Karol Lucero, sino que por sucesos de su pasado.

"¿Qué le pasa a este hue...? ¿Qué se cree con las mujeres?", le espetó la mujer. E insistió, sin permitirle responder: "Mauricio te cagaste a medio mundo, hue... ¡No seas cara de raja!".

Con la mujer fuera del aire, Israel tomó la palabra. Se notaba alterado. "Personas como estas me voy a encontrar siempre en la vida y tengo que poder enfrentarlas. Yo lo único que he dicho es que aquí no se han presentado pruebas", dijo en primer lugar.

Eso para luego volcarse a las acusaciones personales en su contra, con la temperatura elevándose en su lado del estudio: "Esta señora acaba de hacer exactamente lo mismo que yo estaba diciendo, se ha hecho una historia, durante muchos años, que yo me cagué a medio mundo, porque esas fueron sus palabras".

"Señora ha quedado absolutamente demostrado que yo, salvo una persona que todavía está el tema pendiente y que se va a resolver dentro de poco, no perjudiqué a nadie", recalcó Mauricio elevando considerablemente el tono.

Y su remate vino con una referencia al eterno conflicto que ha mantenido por una deuda económica con Rodrigo Herrera: "Yo tuve un problema económico, lo reconocí, lo asumí, lo enfrenté".