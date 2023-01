Las nominaciones de los Oscar 2023 ya están a la mano, pero aún más importante... ¿Cuáles son la posibilidades de ver las producciones que figuran en la destacada nómina? Aquí te contamos dónde puedes ver las películas nominadas a la categoría de Mejor Película este año.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que son 10 los títulos que destacaron en la categoría y van desde el drama hasta la acción y la ciencia ficción, por lo que hay para gustos variados entre las propuestas.

Además, destaca el hecho de que nuevamente una película de habla no inglesa logró colarse entre las producciones destacadas y ya sabemos lo que pasó con Parasite, de Bong Joon-ho, en 2020. Este año, se trata de una película bélica alemana, Sin Novedad en el Frente, la que ha cosechado los elogios como para alzarse en la principal premiación cinematográfica del mundo.

Sin Novedad en el Frente (All Quiet on the Western Front)

Avatar: El Camino del Agua (Avatar: The Way of Water)

Los Espíritus de la Isla (The Banshees of Inisherin)

Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo (Everything Everywhere All at Once)