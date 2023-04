Mauricio Israel volvió a perder el control en el panel de Sígueme y Te Sigo, emitiendo una serie de declaraciones con las que inevitablemente iba a cosechar titulares: un ataque directo en contra del animador de Zona de Estrellas, Mario Velasco, a quien trató de "mala persona".

¿Por qué Mauricio Israel atacó a Mario Velasco?

Durante la pauta del más reciente episodio del programa farandulero de TV+, se analizaron las declaraciones de Anita Alvarado, quien aseguró que tenía más de una pareja sexual.

Israel condenó la práctica, ante lo que Baile le resaltó que "tú dirías por ningún motivo tener dos personas a la misma vez, si usted ha descuerado a personas de la farándula", en referencia a con Carolina Mestrovic y Maite Orsini.

"Lo que yo no acepto es tener dos personas y que ambas sean el amor de tu vida y que sean tus pololas oficiales", puntualizó el también comentarista deportivo. Momento en el que Baile decidió cobrarle una reciente: "usted destrozó el otro día a mi amigo Mario Velasco".

"Lo voy a seguir destrozando porque él es una mala persona", le espetó de vuelta Israel en medio de la conversación. Su interlocutor le devolvió un tímido: "Lávate la boca con jabón para hablar de Mario Velasco".

"No me voy a lavar la boca con jabón, el que se la tiene que lavar va a ser él. Porque si sigue hablando como está hablando, se va a encontrar, además, con una querella", puntualizó un ofuscado Mauricio Israel.

Eso sí, el hombre no quiso ampliar sobre los argumentos de la querella, sólo planteó: "ve el programa y te vas a dar cuenta. No voy a entrar en detalles. A lo que voy es que tú no puedes jugar con los sentimientos de las personas (...) Así que no me vengan a decir que es una buena persona".