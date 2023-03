¿Por qué Sidney Prescott no aparece en Scream 6? La razón por la que Neve Campbell se descartó de la película

Neve Campbell no vuelve en esta ocasión con su inolvidable personaje de Sidney Prescott para Scream 6. Siendo la icónica sobreviviente y principal némesis de Ghostface en 5 ocaciones, ahora las cosas son muy diferentes. La actriz tuvo poderosas razones para descartarse de la nueva película y aquí te lo contamos.

¿Por qué Sidney Prescott no aparece en Scream 6?

"Lamentablemente no haré la próxima película de Scream", partió diciendo Campbell en una declaración entregada a Variety en junio de 2022.

Sobre la misma, la actriz apuntó que "como mujer, tuve que trabajar muy duro en mi carrera para establecer mi valor, especialmente cuando se trata de Scream. Sentí que la oferta que se me presentó no era equivalente al valor que he aportado a la franquicia".

"Ha sido una decisión muy difícil seguir adelante. A todos mis fanáticos de Scream, los amo. Siempre me han apoyado increíblemente. Estaré eternamente agradecida con ustedes y con lo que esta franquicia me ha dado en los últimos 25 años", complementó la actriz en su comunicado.

Más tarde, en agosto de 2022, Campbell amplió su perspectiva sobre las razones que la llevaron a tomar la decisión de restarse de la nueva entrega de la franquicia de terror, planteando que "no sentí que lo que me ofrecían se equiparara al valor que aporto y que he aportado a esta franquicia durante 25 años. Y, como mujer en este negocio, creo que es realmente importante que se nos valore y que luchemos por ser valoradas".

Y de paso, Campbell le envió un raspacachos a la industria de Hollywood, asegurando que "creo que esto no hubiera pasado si fuera un hombre y hubiera hecho cinco entregas de una gran franquicia de éxito de taquilla durante 25 años".

"De ser así, el número que me ofrecieron sería muy distinto al que realmente me ofrecen. Y, en mi alma, simplemente no podía hacer eso".

"No podía entrar en el set sintiéndome así, sintiéndome infravalorada y sintiendo la injusticia, o la falta de justicia, en torno a eso", puntualizó.

Neve Campbell comenzó a interpretar a Sidney Prescott cuando contaba 23 años de existencia. Estuvo en las cinco películas previas de la franquicia, y su última vez como la gran némesis de Ghostface fue con el estreno de 2022, con 48 años en el cuerpo.

A diferencia de Campbell, Courtney Cox sí está en el elenco como Gale Weathers, para alzarse ahora como figura principal de la franquicia, al estar en todas y cada una de las películas.

En tanto, el elenco renovado de la saga también está compuesto por Melissa Barrera como Sam Carpenter, Jasmin Savoy Brown como Mindy Meeks-Martin, Mason Gooding como Chad Meeks-Martin, Jenna Ortega como Tara Carpenter, y Hayden Panettiere como Kirby Reed, entre otros.

Este es el trailer definitivo de Scream 6:

¿Cuándo sacan Scream 6?

La sexta entrega de la franquicia creada por Wes Craven y Kevin Williamson se estrena en los cines de Chile y Latinoamérica este 9 de marzo.