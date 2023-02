Disney se está preparando para una celebración de proporciones por sus 100 años de existencia. Los festejos serán en distintos frentes, partiendo indudablemente por el mundo del cine, donde han proyectado múltiples estrenos de gran calibre para los próximos meses.

Aunque por otro lado, la reconocida firma del ratón también promete novedades en cuando a videojuegos, series y hasta productos oficiales con diseños de los personajes favoritos del público.

La idea es conmemora a los creadores de historias que llevaron la emoción y la magia de Disney a generaciones, por lo que también se está invitando a los fans a compartir sus experiencias con los hashtags #MomentoDisney100 y #Disney100, cuando vivan alguna experiencia relacionada con Disney.

Las próximas apuestas de la empresa tienen que ver con el debut de producciones de Disney mismo, pero también de Pixar, Star Wars, Marvel, 20th Century y National Geographic. Hay variedad para todos.

Algunos de los próximos títulos son:

- Ant-Man and The Wasp: Quantumania (16 febrero)

- Indiana Jones and the Dial of Destiny (29 de junio)