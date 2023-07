Ahsoka es la más reciente serie televisiva del universo Star Wars cuyo estreno está siendo preparado por Disney. Por eso, la casa del ratón acaba de liberar un nuevo trailer promocional con imágenes inéditas de la producción.

Ambientada luego de la caída del Imperio, la serie sigue la historia de la antigua Jedi Ahsoka Tano mientras investiga una amenaza emergente a la vulnerable galaxia.

La producción se enmarca dentro de las múltiples historias que giran en torno a la saga principal. Y su trama se ubica tras los sucesos que se vieron en The Mandalorian y The Book of Boba Fett.

Revisa el trailer de Ahsoka

Cuándo y dónde se estrena Ahsoka

La serie estrena sus dos primeros episodios el 23 de agosto exclusivamente en Disney+.

Posteriormente, se lanzará un episodio cada miércoles, hasta completar la temporada proyectada con 8 capítulos, el próximo 11 de octubre.

(R): Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead) in Lucasfilm’s AHSOKA, exclusively on Disney+. ©2023 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

Quiénes están en el elenco de la serie de Star Wars

Rosario Dawson está en el rol protagónico de Ahsoka. Pero la producción también cuenta con Natasha Liu Bordizzo como Sabine Wren, Mary Elizabeth Winstead como Hera Syndulla, Ray Stevenson como Baylan Skoll.

En la nómina de talentos también figuran los nombres de Ivanna Sakhno como Shin Hati, Diana Lee Inosanto como Morgan Elsbeth, David Tennant como Huyang.

Finalmente, están dos personajes conocidos de la saga: Lars Mikkelsen aparece como el Gran Almirante Thrawn y Eman Esfandi en el rol de Ezra Bridger.