Karol G salió a demostrar toda su indignación después de que la revista GQ presentó la portada de su nuevo número, en la que muestra una imagen de la cantante sometida a una extrema edición digital en la que incluso llegaron a deformarla.

La portada muestra los rasgos de la artista evidentemente retocados, no sólo en sus colores sino que también en sus formas.

Los retoques digitales tienen que ver principalmente con estrechar su rostro, además de adelgazar sus caderas y alisar su piel.

Lo cierto es que las modificaciones hacen que Karol se vea con aspecto famélico y fatigado, además de que su cuerpo luzca diferente a la silueta de su sombra.

Karol G se indigna por extrema edición de su imagen.(Foto: Instagram)

¿Qué dijo Karol G sobre la portada de revista GQ?

"No se ni por donde empezar este mensaje", partió indicando en su mensaje, muy molesta, la cantante colombiana.

Así se lanzó a resaltar que "hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa".

"Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural", recalcó la artista femenina número 1 del momento.

Eso para luego resaltar que "agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios".

"Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad", concluyó.