Todo el país anda de los más revolucionado con la Bichota y es que este fin de semana, la cantante colombiana Karol G, se presenta en el Estadio Nacional haciendo vibrar a sus seguidores.

Uno de esos sin duda es Gary Medel, quien vino a Chile a visitar a su madre quien se encuentra en un complejo estado de salud, pero se desconoce si aún se encuentra en el país o ya retornó a Brasil para sumarse al Vasco Da Gama.

De todos modos, el episodio a recordar data del año 2022, cuando la oriunda de Medellín vino a presentarse al Movistar Arena a fines del mes de mayo y entre sus asistentes, estuvo el Pitbull.

Sin embargo, una jornada para el olvido vivió el bicampeón de América, ya que no pudo ingresar al recinto y se armó una fuerte discusión que se viralizó a través de redes sociales.

¿Por qué no pudo entrar Gary Medel al show de Karol G?

Era época donde aún el tema de la pandemia del Covid 19 reinaba en el país y las autoridades elaboraban diferentes maneras para el control de la ciudadanía y evitar así que aumentasen los contagios.

Uno de ellos era el tema de la vacunación y para ingresar a diversos recintos había que portar el pase de movilidad con las inoculaciones vigentes, actualizadas y con validación chilena.

A Medel, fue justamente ese motivo por el cual no pudo ingresar al reducto del Parque O’Higgins y si bien él acusó estar con todas sus vacunas al día, no portaba el documento relacionado a esto y aprobado por nuestro país.

La noche de furia del Pitbull

Gary Medel no pudo ingresar a ver el show de Karol G y la discusión subió de nivel cuando en in Instagram live, el futbolista quiso acusar al supervisor, quien se mantuvo rígido y no lo dejó ingresar, pese a los reclamos del Pitbull.

“Miren, chiquillos, este hue… tiene la cag... Acá, el seremi, este hue…. Mira, tengo las tres dosis, date vuelta, sanitario, autoridad (…) pero da la cara hue… si eres autoridad, tengo las tres dosis, te caga… entero, muéstrate”, alegaba Medel.

Las críticas cayeron con todo hacia el ex Universidad Católica y por cierto, la Seremi de Saludo Metropolitana en aquel entonces, respondió, “todo ciudadano necesita un pase de movilidad habilitado para poder ingresar a un evento bajo techo con aforo reducido. El Sr. Medel no mostró un Pase de Movilidad chileno válido. El respeto de la norma y de los otros es fundamental para nuestra convivencia social”, acusó la autoridad.

Finalmente, el futbolista se disculpó días más tarde y reconoció el error cometido. Fue así como Gary Medel se quedó sin disfrutar de la presentación de Karol G, ¿Podrá ahora? Veremos.