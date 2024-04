Tras el partido de Universidad de Chile ante Coquimbo Unido de este fin de semana, el Estadio Nacional cerrará sus puertas y entrará en un stand by para dejarlo en posesión de las productoras ante los próximos conciertos que se llevarán a cabo en el recinto.

Los días 19, 20 y 21 de abril será la cantante colombiana Karol G quien se presentará en nuestro país, mientras que el 27 y 28 del mismo mes, será la banda nacional Los Bunkers quienes darán vida a dos shows.

Y fue precisamente la oriunda de Medellín quien se encuentra realizando conciertos vinculados al Tour Mañana Será Bonito y hace unos días se presentó en su país, precisamente en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Las marcas que quedaron en cancha tras show de Karol G

Y fueron algunas fotografías tomadas en lo más alto del recinto de la capital colombiana que dan cuenta de las consecuencias que dejó el concierto de la intérprete de “Tusa”.

Pues bien, algunas imágenes bastante sugerentes dejan en evidencia algunos cortes en el pasto que algunos más de mente picarona, se imaginan algunas partes íntimas del cuerpo humano.

Pero independiente de eso, es cómo quedó la cancha, inservible y no solo por las marcas, lo que avala de inmediato, que el césped del Estadio Nacional sufrirá algo similar, más aún con el show de Los Bunkers.

Todo esto, alerta a la U y como es sabido, es muy complejo que use el recinto de Ñuñoa para su duelo ante Deportes Iquique el día 5 de mayo y si bien no está descartado, la cancha se dice que será resembrada y los tiempos no estarían dando. Veremos qué tanto complica la Bichota a la U.

Las marcas que quedaron en El Campín tras show de Karol G (Archivos)

¿Cuál es el próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

En la octava fecha, Universidad de Chile recibirá en el Estadio Nacional a Coquimbo Unido. El duelo se jugará este domingo 14 de abril a las 12:30 horas.

¿Cuál es el rendimiento de la U en el Campeonato Nacional?

Con 19 puntos, Universidad de Chile es el puntero absoluto de la competencia de Primera División de 21 disputados, con un rendimiento del 90,4%. Un inicio comparado con el Apertura 2014 y con el torneo de 1994.