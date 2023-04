Ya fue suficiente para Ignacia Michelson. Se aburrió de que constantemente le estén tirando a la cara a través de redes sociales que está con Marcianeke sólo por su plata. Por lo mismo, se puso frente a la cámara de su teléfono y por medio de una transmisión en vivo desmintió la tesis de ser "la interesada".

¿Qué dijo la Michelson de su relación con Marcianeke?

Si bien el live fue eliminado de su cuenta en Instagram, clips de sus dichos se han viralizado en las últimas horas, donde Ignacia recalca que "estoy harta de que digan que yo estoy con el Mati (Marcianeke) por su billetera".

"Quiero aclararles que mi familia es de mucha, mucha, mucha plata. Yo no tanto como ellos, pero me va muy bien", estableció la mujer de 28 años.

Así mismo explicó que "mi familia me acostumbró a ser yo siempre la de la plata, tener yo la plata, tener yo mis cosas, así que yo jamás estaría con alguien por interés, porque si yo estuviera con alguien por interés créanme que con el Mati no estaría. Estaría con un sugar daddy en Ibiza, en Europa, en Dubai, para partir".

Ignacia Michelson desmiente estar con Marcianeke por su plata.(Foto: Instagram)

Entonces, Michelson aclaró que "estoy con el Mati porque realmente me gusta, porque realmente nos llevamos de puta madre, él es mi complemento".

Por otro lado, resaltó que "también quiero agradecerle a él, porque ustedes siempre me dicen: oye Nacha tú lo has ayudado un montón. Sí, es verdad, pero como yo lo he ayudado él también me ha ayudado a mí, él hace mis días mucho más felices, nos complementamos cabrón, su locura completa la mía para mejor".

"Yo tengo 28, él tiene 21, siete años de diferencia es harto, para mí fue un tema pero al final me dije tienes que estar con la persona que te hace feliz y él me hace feliz. Así que estoy con él solamente porque me hace inmensamente feliz, no es por plata", remató la ex Acapulco Shore.