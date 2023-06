Es sabido que Ignacia Michelson y Vale Roth no se llevan para nada bien. Pero ahora la ex Acapulco Shore explotó en ira, lanzando una serie de acusaciones en medio de una transmisión en vivo.

Michelson sostuvo un romance con el cantante Marcianeke que llegó abruptamente a su final recientemente. Algo sobre lo que se mantiene guardando silencio.

En tanto, Roth confirmó la semana pasada que tuvo a su primera hija, que “pesó 3 kilos 160 gramos. Estoy feliz. Fue parto normal”.

Es con esos antecedentes que ahora se puede comprender a cabalidad el escándalo que estalló en las últimas horas.

Por qué Ignacia Michelson critica a Vale Roth

Curiosamente, en medio de sus vacaciones, cuando los chatones deberían ser la más mínima de sus preocupaciones; Michelson decidió hacer un live en Instagram.

Desde México, la influencer acusó que Valentina Roth y su esposo, Miguel de la Fuente, llamaron a Matías Muñoz​, nombre real de Marcianeke, buscando “dejarla mal”.

“No es primera vez que pasa”, advirtió Michelson. “Podrá estar pasándolo mal, podrá haber recién parido. No lo sé. Pero si a mí me joden, yo voy a joder” .

“Cuando yo terminé con el Mati, la muy pendeja lo llama. Y no habla ella, habla su marido, con ella al lado. Habla cosas de que yo era esto, que era lo otro, que aquí que allá”, detalló la ex chica reality.

Eso para luego pasar a demostrar su incredulidad ante los cambios de personalidad que ha presentado Roth.

“¿Ustedes son pendejos que creen que porque una mujer está embarazada cambió? No, mi amor. La gente no cambia“ , cuestionó la modelo.

Ignacia Michelson también aseguró que el esposo de Vale Roth le ha enviado mensajes “amenazándome”.

Y en la misma arremetida disparó: “¿Tengo que aguantar que le hable cosas a mi ex? ¿Por qué? ¿Para qué? Que alguien me explique, porque yo no lo entiendo”.

Mil mamadas tuyas

Michelson, inquieta, no perdió la oportunidad para amenazar a Vale Roth en más de una oportunidad.

“Sé mil mamadas tuyas. Sé lo que me pediste, sé cosas tuyas. Sé con quién te metías, pero no voy a hablar eso, no va al caso”, añadió reculando.

Roth y su marido hasta el momento no han respondido, ya que deben estar derechamente dedicados a la crianza de su hija, que apenas cuenta una semana de vida.

En tanto, Michelson advirtió que presentará pruebas de todo lo que está diciendo, una vez que vuelva a pisar territorio chileno.