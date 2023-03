La relación fue un escándalo desde que se reveló públicamente. Pero ahora, el vínculo que antes unía a Jorge González con Daniela Pizarro se ha roto, y ella publicó una colección de duros descargos sobre el ex líder de Los Prisioneros.

¿Qué hizo Jorge González?

De acuerdo con Pizarro, nada bueno. La relación terminó a fines de 2022, momento en el que la mujer también decidió cerrar su Instagram y volcarse a usar TikTok.

Pero ahora, a meses del quiebre, Daniela retomó su perfil en Instagram para disparar en contra del legendario músico que sobrevivió a un ACV.

Y Pizarro no partió suave. En primer lugar, por medio de sus historias comentó irónicamente: "Escribo canciones y después le pego a las mujeres, sigan siendo fans".

"Un hombre puede vulnerarte hasta lo más sagrado y quitarte la dignidad, pero está todo bien, si en algún momento fue tu sustento económico", fue otra de las frases que se sacó desde bajo la manga.

Y, entonces, sumó otra: "Mujeres diciendo que este tipo es feminista por una canción vende humo, como todo lo que vende".

Lo que vino antes de cerrar fue prácticamente una amenaza por los supuestos hostigamientos que ha recibido últimamente.

"Si me siguen hue... voy a hablar, fue bajo perfil mucho tiempo (...) yo nunca me defendí por miedo, pero estoy pensando seriamente en que ya no me pueden hacer nada y no hay razón para tener miedo", aseguró desafiante Daniela Pizarro.

Revisa los polémicos mensajes de la ex pareja de Jorge González:

Los rudos descargos de ex pareja en contra de Jorge Gonzalez.(Foto: Instagram)

