Sus compañeros de capítulo no apoyaron al ex rostro de Mega tras su discusión con Marcela Sabat.

Karol Dance fue uno de los protagonistas del más reciente episodio de La Divina Comida, y durante su emisión fue cuestionado no sólo en redes sociales, sino que también por sus propios compañeros de programa, debido a la falta de autocrítica sobre conductas que tuvo en el pasado que mantienen como el "eterno fugado" en las plataformas digitales y que también lo llevó a tener una dura discusión con la ex senador Marcela Sabat.

¿Qué hizo Karol Dance?

"Mi preguntas es: ¿qué más tenía que hacer, o qué más me tenía que pasar para que eso se olvidara?", cuestionó Karol Lucero en un momento del espacio televisivo, en referencia a las constantes manifestaciones que se detonan en su contra.

Sabat, con quien compartía en la mesa, le explicó que se trataba de "dejar de tomarlo como natural, dejar de tomarlo como normalidad, como que es una talla y hay que reírse", en referencia al episodio en que durante un streaming de Radio Carolina simuló que estaba recibiendo sexo oral junto a otra persona.

Entonces, Karol le aclaró su punto de vista: "yo creo que ese es el problema: cuando las personas como tú, que lo toman a la gravedad, como si fuese una ofensa sexual o sexista, es donde está el error".

"Pero ese error ya no es mío, es de ustedes de cómo lo interpretan", recalcó en una de las frases que causó más incomodidad no sólo en los espectadores sino que también entre los presentes.

¿Cómo reaccionó el resto de los participantes de La Divina Comida?

Acto seguido, en las entrevista individuales, una de las primeras en manifestarse fue Evelyn Bravo, quien comentó: "No sé por qué no se atreve a decir 'la cagué, pido nuevamente las disculpas'. O sea, 'me arrepiento'".

"Hay algo que no ha terminado, no ha cerrado ese ciclo", postuló la locutora de Radio Corazón.

En tanto, el doctor Ramón Kong confesó que "yo esperaba escuchar 'sabís que la cagué, esto es algo que yo no haría nunca más y me arrepiento'".

"Esperaba ese mea culpa, entendiendo que él comunica, que tiene muchos seguidores y que es influencer. Y hoy día no están los tiempos como para tener esa resistencia, sino que hay que adecuarse y entender eso de las funas", añadió.

Mientras, combinando esas declaraciones, la edición del programa incluyó a Karol nuevamente en la mesa, comentando: "No me puedo hacer cargo de lo que piensa el resto, sino que me hago cargo de lo que hago... Y me voy a hacer cargo de algo que falta acá, que es el postre... Permiso".

"Se enojó", reaccionó Sabat, luego de la discusión. "Un poquito", confirmó Kong.

Sabat se defendió: "Yo no quiero ser feminazi tampoco, pero siento que esa liviandad es la que nos hace mal".